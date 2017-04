Trump y la cruda… realidad de gobernar

A casi tres meses de que asumió la presidencia de Estados Unidos, la retórica bombástica de campaña dio paso a la grave responsabilidad de ejercer el mando. Y la lista de reajustes a las balandronadas electoreras va en constante aumento…

Por ejemplo, prometió reemplazar la ley de salud —Obamacare— en sus primeros 100 días, pero el “tiro le salió por la culata” pues el Congreso no llevó a votación su propuesta; ni siquiera reunió los votos republicanos suficientes, lo cual revela una grave falta de operación política con quienes se supone son los “suyos”…

Después de recibir al presidente Xi Jinping, resulta que no se entrometerá en el proyecto de una China unificada, a cuyo gobierno ya no califica como el manipulador de divisas más grande del mundo, y comprendió que no es tan fácil que aquél interceda ante Corea del Norte para que detenga sus proyectos nucleares.

También admitió que Putin no es el camarada que esperaba y las relaciones con Rusia están en un nivel muy bajo… Al tiempo de reconocer que la OTAN siempre no es un mecanismo de cooperación internacional obsoleto, y que el Banco de Exportación e Importación —Eximbank— sí gana dinero y no lo desaparecerá.

La semana antepasada ordenó bombardear una base militar de Siria, pero cuando Obama contempló atacar a este país rechazó cualquier acción semejante y afirmó que no se ganaría nada y solo ocurrirían cosas malas.

¡Vaya!, hasta en temas aparentemente innocuos ha caído en contradicción… No deja el golf como lo había ofrecido al criticar a su antecesor por jugar este deporte durante su gestión.

Sus seguidores señalan se trata de un hombre de negocios que está aprendiendo las complejidades del gobierno. ¡Uf! Ojalá no dilate mucho… Mientras sus detractores lo acusan de inepto e ignorante. Bien decía mi abuelita: “Cae más pronto un hablador que un cojo”. Pero más allá del anecdotario, no caben mezquindades y hay que reconocer aciertos.

Bienvenidas sean todas las rectificaciones positivas —por iniciativa propia o de sus asesores—, sobre todo en el campo internacional, donde Estados Unidos no puede retraerse, proceder con ingenuidad, ni mucho menos dejar de cumplir su papel de actor fundamental para equilibrar la correlación de fuerzas entre polos económicos y potencias militares, así como de firme promotor de la democracia, las libertades y los derechos humanos.

De seguir por este camino, espero no tarde en entender plenamente que México es un aliado estratégico e imprescindible, con el cual debe alcanzar los mejores acuerdos políticos, comerciales y migratorios, y que… ¡los adversarios están en otras latitudes!

