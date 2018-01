¡Zas! Otro estate quieto del Poder Judicial a Trump

Con mucha más pena que gloria, el presidente cumple un año de mandato, en medio del escándalo por el libro Fuego y furia. Dentro de la Casa Blanca de Trump, del periodista Michael Wolff.

La obra cuenta que el ultraconservador Steve Bannon, ex jefe de estrategia, confirmó la reunión de Donald Jr. con personeros cercanos al Kremlin para perjudicar a Hillary Clinton, lo cual calificó como un hecho traicionero, antipatriota y estúpido. Así, el Rusiagate apunta hacia un final nada feliz para la familia Trump…

Igualmente, refiere situaciones desde chuscas hasta preocupantes: que si Ivanka se mofa del cabello de su padre y quiere ser la primera presidenta de EU; que si el yerno Jared y cercanísimo asesor no tiene idea de nada; que si el magnate Murdoch llamó idiota al mandatario, quien no tiene el respeto de sus amigos, consejeros ni subordinados, prefiere comer hamburguesas de McDonald´s porque teme ser envenenado, no conoce la Constitución y padece problemas de salud mental…

Más allá del texto, lo grave es que Trump ha tomado decisiones contrarias a los principios democráticos, libertarios e igualitarios que forjaron a Estados Unidos, siendo especialmente agresivo con las comunidades de migrantes que viven en zozobra permanente por sus actos deplorables, como la cancelación del Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), o su hitleriana y cobarde reciente agresión a salvadoreños, haitianos y africanos.

No obstante, un juez federal de San Francisco, California, emitió una orden histórica que obliga al gobierno a seguir aplicando el DACA, pues los argumentos presentados por los demandantes permiten suponer que el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con facultades para emitir ese tipo de protecciones migratorias temporales.

Además, el pez por la boca —o su tuit— muere… y el juez citó tuits del propio Trump, como: “¿Realmente alguien quiere sacar a jóvenes buenos, educados y bien logrados, algunos de los cuales están en el ejército?”, que respalda la idea de que el DACA es positivo para el interés público.

Luego, los dreamers podrán renovar su estatus migratorio y evitar la deportación; sin embargo, la decisión jurisdiccional no obliga a aceptar nuevas solicitudes y es una medida provisional en tanto se resuelve el asunto en definitiva.

Pero lo trascendente de dicha resolución es que confirma que un Estado democrático de derecho se recrea con la vigencia y fortaleza de sus instituciones, como sucede con el Poder Judicial que, una vez más, ha cumplido como garante de los derechos humanos y contrapeso del ejecutivo, a pesar de los infames embates del miserable hombrecillo rico…

