Abuso sexual a las gimnastas

Estamos ante un hecho, el abuso sexual en la infancia comparte corresponsabilidad de varios sectores: de los padres de familia, de intereses económicos, de la religión que ve la sexualidad como un tabú, de los privilegios que goza el género masculino y de la educación escolar que pocos lo abordan de manera integral.

El abuso sexual es uno de los traumas, más difíciles de resolver, es un concepto que engloba diversas manifestaciones: incesto, violación, hostigamiento sexual y prostitución forzada. La violencia sexual contra los niños está presente en todas las culturas del mundo y en todos los estratos sociales. Es, en esencia un acto en el que se impone una relación de poder desigual entre un adulto y el niño, el niño o niña afectado carga con el trauma hasta su vida adulta, pierde la seguridad y la confianza en sí mismo, manifestándose en enfermedades, trastornos psicosociales y sentimientos encontrados: confusión, sentimientos de culpa, vergüenza y autocastigo, aunado, a qué, en muchos casos no logran tener una vida sexual plena. Incluso, mal diagnosticados, cargan con estigmas de trastornos mentales.

Así las cosas, acaba de salir a la luz, el caso más reciente de abuso sexual en el deporte, no es el único, ni el primero, la diferencia es que, el médico Larry Nassar de 40 años, abusó sexualmente de unas cien atletas en los últimos veinte años. La jueza Rosemarie Aquilina, del Tribunal de Michigan, fue implacable, lo sentenció a un mínimo de 40 años y a un máximo de 175 en prisión. El médico argumentó en su defensa que sus tratamientos funcionaron en las atletas; el peculiar tratamiento, les aplicaba, "manipulación intravaginal".

En cuanto a los cómplices, son varios los implicados: la Federación de gimnasia que no supervisa a sus entrenadores, las niñas afectadas acudieron a sus entrenadores comentándoles del tratamiento del doctor Nassar y no fueron tomadas en cuenta y los padres de familia, en el afán de que sus hijas se vuelven famosas, permiten todo tipo de abuso, desde las jornadas tan extenuantes, hasta el abuso sexual de los entrenadores, lamentablemente la gimnasia se ha caracterizado por tener un ambiente tóxico entre las atletas y los entrenadores, el caso de Nadia Comaneci, fue ocultado en su momento, a pesar de sus logros mostraba una cara de infelicidad. A los 15 años intentó suicidarse, bebió una botella de cloro para no acudir al gimnasio. Es muy conocido que los niños artistas también sufren abuso sexual, fue muy comentado el de Ricky Martin, le compartió a su padre los abusos sexuales de su manager, el padre no hizo caso con tal de que su hijo fuera famoso.

El caso del Doctor Nassar, debe ser una toma de consciencia para el deporte, los padres y la sociedad en general. Es importante hablar con sus hijos de estos temas, tienen que enseñarles a defenderse, hablar de lo que significa el abuso sexual, no sobreprotegerlos o pasar al extremo de juzgar cualquier conducta y ver a todos como abusadores. En cuanto a la prevención, es necesario que los sistemas sociales, legislativo, ejecutivo, judicial, medios de comunicación, sociedad, escuelas, iglesias y padres de familia, lleven a cabo foros con verdaderos especialistas en el tema.

Son necesarias, políticas públicas, verdaderas campañas de prevención y especialistas que ayuden de manera terapéutica a las víctimas y a los abusadores. En cuanto a las denuncias, es importante el trato humano para las víctimas, a los cómplices aplicarles castigo de ley, así sean integrantes de la familia, además, un proceso terapéutico y trabajo social comunitario como una forma de lograr cambios sustanciales en los individuos.