¿Soplan vientos de guerra nuclear?

La semana pasada, la Armada de los Estados Unidos lanzó 59 misiles Tomahawk para destruir parte de una base aérea siria. Fue una advertencia muy clara al régimen de Bashar al-Ásad luego de que su aviación perpetrara un infame ataque con armas químicas contra civiles inocentes. En la interminable guerra que ha acometido el sátrapa de Damasco han muerto entre 320 mil y 470 mil personas, según las diferentes estimaciones, de las cuales 17 mil son niños. Estas espeluznantes cifras no podrían exhibir de manera más clara la catadura de un gobernante tan cruel como desalmado. Pero, entonces, ¿no sería mucho más sencillo bombardear el Palacio Presidencial de la República Árabe de Siria —previas labores de inteligencia para asegurar que el mandatario se encuentre allí cuando caiga el correspondiente misil— y acabar de una buena vez con el problema?

Naturalmente, no es así de simple el asunto. Pero, el mero hecho de que algo así no ocurra —como tampoco era nada probable, apenas anteayer, que un dron hubiera exterminado al maligno dictador norcoreano, hijo de Kim Jong-Il y nieto de Kim Il-Sung, antiguos mandamases absolutos de la República Popular Democrática de Corea (el tema de lo “popular” y de lo “democrático”, como ustedes pueden darse cuenta, se reduce a algo meramente dinástico), durante las fastuosas celebraciones que tuvieron lugar en Pionyang— viene siendo una suerte de demostración palmaria de que, en este mundo, no todos los gobernantes se parecen y, encima, de que los valores de la democracia liberal siguen teniendo, a pesar de todos los pesares, una gran importancia en el quehacer de las naciones civilizadas.

Pero, entonces, ¿qué se puede decir del ataque autorizado por Trump, del lanzamiento de la “madre de todas las bombas” en Afganistán y, ahora mismo, de la posibilidad de que los Estados Unidos realicen una acción “preventiva” —o como quieran llamarle— para neutralizar la capacidad ofensiva de unos norcoreanos, ahí sí, cada vez más provocadores y amenazantes? ¿Estaríamos hablando de que la gran potencia mundial vuelve a mostrar su faceta guerrera, de que los halcones estadounidenses adquieren plenas cartas de legitimidad bajo la égida de un presidente impulsivo y belicoso, de que el intervencionismo yanqui se manifiesta una vez más y de que el planeta se encuentra al borde de una peligrosísima escalada militar?

Leon Panetta, antiguo secretario de Defensa, ha lanzado serias advertencias al actual inquilino de la Casa Blanca: “Debemos ser cuidadosos. No tenemos que vernos envueltos en ninguna acción precipitada. Por algo es que ningún presidente en la historia reciente de los Estados Unidos ha jalado el gatillo en Corea del Norte […] Corremos el riesgo de desencadenar una guerra nuclear en la que habría millones de muertos. Así que yo pienso que necesitamos ser bastante prudentes”. Estas palabras expresan los principios de una política exterior estadounidense hacia Corea del Norte en la que ha predominado la mesura, es cierto, pero que no ha servido para resolver un problema concretísimo, a saber, la permanencia en el poder de un régimen absolutamente brutal, represivo, dictatorial y pendenciero. O sea, que, ¿el mundo entero debe quedarse cruzado de brazos mientras Kim Jong-un aumenta alegremente su arsenal nuclear y mientras fabrica cohetes capaces de alcanzar el mismísimo continente americano? Y, hablando de las posibles ventajas, ¿qué es lo que va a cambiar gracias a la inacción? ¿Cuáles serán los beneficios futuros de no intervenir? Al revés: uno pensaría que los norcoreanos van a ser cada vez más poderosos, es decir, más peligrosos.

Por lo pronto, ya ha habido una cierta rectificación en su estrategia camorrista: todo parecía indicar que, para celebrar el 105 aniversario del abuelo, el actual Líder Supremo iba a realizar una sexta prueba nuclear (la quinta, y la de mayor potencia de todas las registradas hasta la fecha, tuvo lugar el 9 de septiembre de 2016). Pues bien, el estallido de la poderosa GBU-43/B lanzada por los estadounidenses en Afganistán, el pasado 13 de abril, tuvo muy probablemente un efecto disuasorio: es un arma que puede destruir instalaciones militares subterráneas como las que ha edificado Corea del Norte en su territorio.

A pesar de las advertencias y las cautelas de personajes como Panetta —y de los rasgamientos de vestiduras entre los adversarios políticos de Donald Trump— hay que reconocer, creo yo, que sus últimas acciones en el ámbito de la política exterior han sido acertadas. En otros terrenos, sus posturas siguen siendo tan rechazables como siempre. Pero, no podemos dejar de valorar el hecho de que la gran potencia planetaria se ha movilizado para tratar de mitigar los excesos de los peores tiranos del orbe. Estamos hablando de acciones bélicas, desde luego, y la guerra es siempre una manifestación del horror.

¿Se pueden hacer fríos cálculos sobre el dolor humano al programar una intervención militar? Pues, miren ustedes, la hambruna de 1994-1998 mató a un millón de personas en Corea del Norte. Y, hoy día, Kim Jong-un y Bashar al-Ásad no han parado, así fuere por un instante, de ejecutar y torturar a sus opositores —reales o imaginarios— y de aterrorizar a sus ciudadanos. ¿No es tiempo ya de acabar con estas pesadillas aberrantes?

