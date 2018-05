Cada vez más violentos y ofensivos

Hay que decirlo, una y otra vez: quienes nos oponemos al proyecto de Obrador no lo hacemos para servir oscuros intereses ni por recibir prebendas sino por simple convencimiento. Sus seguidores, sin embargo, no lo piensan así: nos invalidan y nos infaman. ¿En qué momento fue que la facultad de expresar opiniones se trasmutó en una empresa ilegítima, merecedora de descalificaciones morales, insultos y amenazas?

Los argumentos ya no cuentan y las razones no se atienden. No hay debate. Hay injurias solamente, que brotan, en primer lugar, de la cerrazón ideológica y la intolerancia, y que luego se alimentan de la disposición a creer cualquier cosa que se publique en las redes sociales. Pero, no se validan todas las posibles informaciones, ni mucho menos: se aceptan solamente aquellas que uno está previamente dispuesto a admitir sin molestarse en corroborar siquiera su veracidad. No sólo eso: mientras más desaforadas sean las habladurías más plausibles habrán de resultar. Es esa descomunal ingenuidad invertida de la que ya he hablado anteriormente en estas columnas: el nuevo incauto no acepta explicación razonable alguna pero se cree toda patraña negativa y se traga todas las teorías de las conspiraciones.

Para pronunciarse sobre Obrador no es necesario anticipar futuros escenarios ni temer desenlaces que todavía no ocurren (tampoco hay que hacer caso a los infundios que le imputan vilmente actos que no cometió: la mentira es condenable de manera universal y no podemos, nosotros, reclamar un trato justo si no estamos dispuestos a que le sea otorgado a quien tiene posturas diferentes). Basta, para tener una idea del personaje, con considerar sus dichos y distinguir sus propuestas. Lo de parar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, para mayores señas, viene siendo un propósito tan desaforadamente destructivo —aparte de irracional y absurdo— que su mera consumación tendría consecuencias catastróficas para la economía nacional: devaluación fulminante de nuestra moneda, quebranto de la confianza de los inversores, baja en la calificación de la deuda soberana (y consecuente subida en las tasas de interés), pérdida de centenares de miles de nuevos empleos y, como tantas veces en la historia de este país, otra oportunidad malograda (el proyecto, si se lleva a cabo, colocará a México como un centro internacional de conexiones aéreas y multiplicará exponencialmente las perspectivas de negocios en la región). Justamente, la mentada cancelación no es una sospecha que se derive de algunas actitudes o comentarios pasados del candidato presidencial de Morena: es él quien la ha anunciado, quien la ha expuesto explícitamente y con tan suficiente detalle como para avisar de que va a construir… dos pistas en la base militar de Santa Lucía, en lugar de seguir con una obra tan formidable.

Insistimos: nuestra oposición no resulta de oscuros intereses ni mucho menos de negar la realidad. Sabemos, como todos, de la corrupción y de la escandalosa desigualdad social en México; la violencia nos parece absolutamente espeluznante y la inseguridad nos afecta también de forma directa; condenamos el criminal desperdicio de los recursos del erario debido a las políticas clientelares implementadas por una burocracia tan ineficiente como imbécil (se han dilapidado miles de millones de pesos en el combate a la pobreza pero casi no han disminuido los índices de precariedad); y, finalmente, reprobamos también a una clase política que se ha apoderado impunemente del aparato público para atender primeramente sus provechos en lugar de procurar los intereses superiores de la nación. Pero, no creemos que las propuestas de Obrador vayan a solucionar tan descomunales problemas sino, por el contrario, anticipamos, ahí sí, un empeoramiento global de la situación si se elimina la reforma educativa, si se suspenden las colosales inversiones (200 mil millones de dólares) debidas a la apertura del sector energético, si se revierten las políticas de modernización y si se implementa un modelo de desarrollo —autosuficiencia alimentaria, subsidios, medidas asistenciales, precios de garantía, estatismo— sustentado en políticas del pasado que, miren ustedes, nunca aseguraron tampoco el bienestar de todos los mexicanos.

A Obrador hay que creerle lo que dice. El asunto, para muchos de nosotros, es que no nos gustan sus propuestas. Eso es todo y nada más. Pero, bueno, ahí viene ya la andanada de insultos.

