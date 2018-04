Promesas no sólo incumplibles sino ruinosas

Muchos de quienes nos inquietamos por el posible advenimiento de Obrador como supremo mandamás de Estados Unidos (Mexicanos) en manera alguna desconocemos los grandes problemas que afronta México, no solapamos tampoco a los corruptos que han saqueado las arcas de la nación, no estamos a sueldo de Enrique Peña ni militamos en las filas del PRI, no compartimos el conservadurismo de la derecha extrema, no pretendemos que los canallas gocen de impunidad alguna, no deseamos que se perpetúe la desigualdad, no estamos en contra de las políticas sociales, no propugnamos un modelo de sociedad egoísta e impiadoso, no servimos oscuros intereses y no somos “enemigos del pueblo”.

Creemos en las bondades del Estado benefactor, repudiamos el capitalismo salvaje, nos preocupa el destino de los millones que viven en la pobreza, sabemos de las durezas que conllevan los compatriotas más desfavorecidos y deseamos, como cualquier otro mexicano bienintencionado, que este país prospere y que sea más justo.

Pero, a la vez, sabemos que la riqueza resulta del libre mercado, que la propiedad privada es absolutamente inviolable, que la democracia liberal es esencial para asegurar la igualdad de los ciudadanos, que las libertades individuales deben ser respetadas por encima de todas las cosas y que todos estamos sujetos al imperio de la ley.

Si en algún momento hemos expresado una declarada oposición al candidato de Morena es porque percibimos, en las posturas que ha proclamado, una deriva autoritaria y una disposición a deslegitimar las instituciones democráticas que tan esforzadamente hemos logrado edificar los ciudadanos. Ha avisado, además, de que está decidido a borrar cualquier vestigio de modernidad en el proyecto nacional. Y recurre, para sustentar esta estrategia de acoso y derribo, al divisionismo, al rencor, al resentimiento y a las más arteras descalificaciones para luego aparecer, él mismo, como la única salida al infierno mexicano que tan calculadamente dibuja.

Tenemos muchos problemas, lo sabemos. Lo que pasa es que creemos que este hombre no los va a solucionar. Al contrario: sus promesas de populista demagogo no sólo son totalmente incumplibles sino que terminarán por arruinar a la nación.

Eso es todo, y nada más.

