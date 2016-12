La vida en una silla de ruedas

Hace unas semanas, en una de mis caminatas por las calles de Aguascalientes, pasé justo al lado de la cancha de futbol de un colegio. Era por la tarde y jugaban los muchachos. Al acercarme a uno de los extremos, avisté que detrás de la portería se encontraba un chico en silla de ruedas. En la algarabía reinante, sobresalían claramente sus gritos de entusiasmo, sus exclamaciones de aliento y las emocionadas aclamaciones que dedicaba a sus compañeritos. Aminoré un poco el paso para mirar la escena y luego seguí mi camino.

No me di cuenta de lo que había presenciado hasta más tarde cuando, de pronto, sentí que el corazón se me estrujaba al resurgir en mi mente las imágenes avistadas poco atrás; ese niño, condenado a su inmovilidad, había decidido dejarse envolver totalmente por el juego de los demás y vivía como una experiencia propia lo que hacían los otros, recobrando para sí mismo, a través de su candorosa e incondicional exaltación, la agilidad y la presteza de unos chavales que sí tenían las piernas buenas. O sea, que esa personita se las había apañado para tener una identidad prestada y escapar, así fuere durante los fugaces instantes de un simple partido de futbol entre escolares, a la realidad de un destino que lo condenaba de por vida a no poder jamás correr en un campo de futbol, a no brincar, a no moverse a su antojo en el mundo de los vivos y a no poder realizar siquiera esas acciones tan elementales que cualquier humano desempeña todos los días.

Nuestra cotidianidad suele estar impregnada de prioridades adulteradas y teñida de una frivolidad que nos aparta de lo esencial. Adoramos falsos dioses y nos dejamos agobiar por ambiciones ajenas. Una tarde cualquiera, sin embargo, la verdad de las cosas termina por imponerse a través de la desgarradora inocencia de un chico en una silla de ruedas.

