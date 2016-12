Películas de terror

Para Ani, el tiempo lo sabe

Un "film" terrorífico en proyección mundial es la masacre apocalíptica en Alepo, Siria. Muy distante, en el Foro de Perspectivas Económicas para 2017, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, afirmó: "La elección de Donald Trump puede ser una película de terror para México". Carstens reconoció que si esta película se llegará a materializar, habrá una depreciación mayor del tipo de cambio (MILENIO, 20/12/16) ¿Está Carstens amenazando con una fuerte devaluación y echar la culpa a Trump? ¿Y el deslizamiento del peso frente al dólar? ¿En qué país vive Carstens? ¿En el país de las maravillas neoliberales de Peñalandia? Nuestro tecnócrata de los Chicago Boys ignora que hace décadas la mayoría de los mexicanos están viviendo una película de terror como una verdadera pesadilla económica, política y social. Los mexicanos hace tiempo viven en carne propia las películas como La dictadura perfecta y El Infierno, del cineasta Luis Estrada. El infierno es real y está en la tierra. Pero como nuestros tecnócratas están en las nubes o viven alucinados en las alturas de su torre de marfil no conocen la cruenta realidad del pueblo mexicano. Trump podría ser un terror para México, pero un verdadero terror político para el pueblo trabajador han sido y son los presidentes priistas neoliberales Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón... and the winner is?

Los Chicos de Chicago es una denominación acuñada en la década de 1970 como referencia a los economistas neoliberales educados en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de Milton Friedman y Arnold Harberger: los padres ideológicos de la llamada Escuela de Chicago. Las teorías de la Escuela de Chicago están detrás de las políticas del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), instituciones que se caracterizan por su apoyo al llamado Consenso de Washington, el cual se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de finales de los años ochenta. Tales medidas tiene como propósito esencial impulsar la mundialización del capital con base al "libre comercio", las privatizaciones de sectores públicos económicos, reducción del gasto social, anulación de los sindicatos, etcétera. Como bien describe Héctor Guillén Romo en su libro México frente a la mundialización neoliberal (Era, 2005), la escuela neoliberal es "una auténtica Iglesia o secta que posee sus textos sagrados, sus profetas y sus guías: sus «Tablas de la Ley», denominadas el Consenso de Washington, formulan lo esencial de la doctrina: apertura de las fronteras a los movimientos de mercancías y de capitales, reducción del estado en beneficio de los intereses privados y primacía absoluta de la regulación mercantil... Sus profetas como Friedrich Hayek y su Sociedad del Monte Pèlerin, Milton Friedman y su Escuela de Chicago... Sus guías como Ronald Reagan y Margaret Thatcher en el centro y Augusto Pinochet en la periferia...". En efecto, los Chicago Boys tuvieron influencia decisiva en la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, siendo los arquitectos de las contrarreformas económicas y sociales con base a una política económica de mercado de orientación neoclásica y monetarista, y a la descentralización del control de la economía. El periodista Carlos Ramírez hace años en la revista Proceso publicó cuando menos tres textos sobre el arribo de los neoliberales al gobierno mexicano: el 20 de mayo de 1978 hizo la primera lista –nombres, apellidos y cargos– de los Chicago Boys; el 16 de septiembre de 1979 reveló que Harberger estaba asesorando al subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y en mayo de 1981 salió una entrevista con el economista André Gunder Frank, alumno crítico de Friedman y Harberger, denunciando la instalación de la ideología neoliberal en el gabinete económico mexicano. En entrevista con el periodista chileno Mario Casasús para el diario El Clarín, Francisco Cruz, periodista mexicano, habla de su libro Los golden boys: "Son políticos predecibles, quería hacer la mofa con Los Chicago boys, son juniors a la mexicana con algunas cualidades, pero sobre todo son indefinidos: nadie sabe quiénes son, tienen una capacidad camaleónica impresionante. Mi libro pretende dar a conocer a Peña Nieto a través de sus 16 colaboradores, el lado oscuro que nadie quiere ver, al parecer vivimos una luna de miel desde la firma del Pacto por México. El PRI nunca se fue del gobierno, se había pintado de azul. El pasado lo estamos viendo ahora: represión, crímenes, violencia, simulación de pactos políticos, la venta y privatización de empresas paraestatales, los programas de "solidaridad" o la "cruzada contra el hambre", es la misma demagogia del PRI...

El economista y sociólogo marxista alemán–estadounidense Andre Gunder Frank (1925-2005), crítico radical de los Chicago Boys, escribió, entre otros libros, Lumpenburguesía: Lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica (1972), Capitalismo y Genocidio Económico (1976), y El desarrollo del subdesarrollo: un ensayo autobiográfico (1991). Pues bien, con las políticas neoliberales, México en casi cuatro décadas ha tenido un crecimiento económico cero (un genocidio económico), ha padecido una lumpenburguesía con su neoliberalismo lumpen sobreexplotando al trabajador, devastando la naturaleza, su hiperviolencia social, derivada del narcotráfico; en resumen: el desarrollo del subdesarrollo. Crímenes de Estado, violencia y terrorismo narco, desempleo masivo, corrupción e impunidad del poder político, degradación social: una película de terror sobre la barbarie del capitalismo tardío. La alternativa democrática revolucionaria sigue siendo el socialismo desde abajo con la autoemancipación de las masas proletarias.