La columna del arte

En el arte, la ciencia interviene para liberar el instinto. El conocimiento científico, el saber propio de la técnica, es esencial en la formación del artista. A partir de la gnoseología, el intérprete o creador abandona el plano de la superficialidad, del “está bien chido”, para ingresar en un mundo complejo, en una dimensión filosófica, en la que el juicio estético se convierte en la herramienta idónea del análisis.

Por supuesto que el “está bien chido” o “me gusta esa pintura porque hay un contraste entre el rojo profundo (de una manzana, por ejemplo), y la niebla”, es un primer momento de la experiencia estética, o el vistazo más inmediato del horizonte cognitivo de la dimensión artística. Pero después, el artista, sea músico, pintor, escultor, fotógrafo, bailarín, actor, director de teatro, diseñador de modas, diseñador gráfico, industrial, arquitecto, escultor, debe aprender, step by step, los recónditos signos del arte.

Entender ese lenguaje, mediado por la ciencia (aunque ciencia humana finalmente), del arte, nos convierte en iniciados. Miembros de una cofradía que se expresa a través de una objetividad semiótica. La crítica, en ese sentido, nos señala el camino a seguir. Los derroteros para distinguir la obra pictórica que vale millones de dólares (en una subasta neoyorkina), la versión del disco que hay que oír porque ganó el Grammy (en la música clásica, de concierto, sobresalen históricamente Stravinsky, Britten), o las razones por las que hay que reconocer o vituperar lo hecho en el ámbito local.

Sin embargo, el arte resguarda, como algo místico, el plano de la subjetividad. La libertad que cada uno de nosotros tenemos (desde nuestra trinchera) para moralizar el arte, para decir que algo atenta contra lo religioso, para decir que x finalmente me gusta o no me gusta, o para denostar lo que las instituciones han proclamado como modelos y que algunos consideramos porquerías.

La maravilla del arte radica en esa controversia. Y también en una cuestión pragmática, que nos invita a pensar el por qué quienes no son especialistas, disfrutan el ascender por una escalerilla que lleva a un bosque en medio del centro de una ciudad o son felices al bailar al ritmo de “Despacito”.

Demónica tarea la filosofía del arte.

