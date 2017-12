¿El primer priista?

Cuando se fundó en PNR, en cuyos fundamentos ideológicos, principios, y plataforma de acción se establecían las reivindicaciones que lograría la Revolución Mexicana, surgían de ahí las directrices para los ejecutivos de la nación, entidades federativas y municipios. Obviamente que lo anterior mortificaba al Presidente, Gobernadores y Presidentes Municipales quienes veían menguadas sus acciones y autoridad. Lázaro Cárdenas funda sobre ese antecedente el Partido de la Revolución Mexicana y con ello transfiere a la Presidencia el poder de decisión sobre los dirigentes y rumbo del PRM.

Esa tradición siguió cuando PRM se transformó en el PRI; desde entonces el Presidente, los Gobernadores y Presidentes Municipales se vuelven los Primeros Priistas de su nivel ejecutivo y son los que deciden las dirigencias en turno. Lo anterior plantea un serio problema ahora que el candidato a la presidencia no es, hasta el momento miembro del Partido.

Situación inédita, porque el PRI, como última etapa del alejamiento de los principios originales, acción reflejada en las reformas a sus documentos básicos, la penúltima de las cuales sucedió al momento en que Peña Nieto fue candidato y se adecuaron estos documentos a las políticas neoliberales y globalizadoras en que apoyaría su gestión, y la última en que reconociendo el fracaso de la formación política de sus militantes y para evitar riesgos de candidatos no proclives a estas políticas antirrevolucionarias, se abrió la puerta a un candidato no militante del PRI.

Entonces, tenemos un dilema, si el próximo presidente es un no priista, ¿será él el mandamás dentro del PRI, a sabiendas que no se forjó dentro de sus principios, objetivos, filosofía e ideología, que aunque trasfigurada al extremo por efectos de la “modernización”, se ostenta como coherente sustento a un partido emanado de la Revolución Mexicana?

Me gustaría saber si los priistas auténticos de hueso colorado, no los gesticuladores como diría Usigli, están dispuestos que la máxima autoridad dentro del Partido sea un no priista, ¿si este acontecimiento no significó una repetición del hecho conocido como el Caballo de Troya? Entonces qué futuro espera a mi partido ¿será el antecedente de un nuevo partido, abiertamente enemigo de la Revolución Mexicana? Está aquí la cuestión de fondo.







