Ni una más

La muerte de las mujeres como tipificación específica en el catálogo de crimines es sin duda un gran avance en la larga lucha de las mujeres contra la violencia hacia ellas, otrora disimulada por la cultura jurídica machista prevaleciente en gran parte del mundo. Sin contar las no suficientes consideraciones sobre las mentes enfermas de hombres que atentan contra la integridad y la vida de mujeres de cualquier edad y condición, que pueden tener orígenes en las disfuncionalidades familiares tan comunes hoy en día en nuestras decadentes sociedades globalizadas, donde los valores están en verdadera crisis.

El atraso legislativo es reminiscencia de la concepción medieval de la sexualidad, con sus mitos y tabúes, como bien apunta mi compañero historiador Javier Guerrero. Estas muertes hoy importantemente castigadas eran casi siempre asociados a delitos sexuales bajo conceptos en nuestra cultura vinculadas a los mandamientos sexto “no fornicarás” y noveno “no desearas a la mujer de tu prójimo” creando ataduras difíciles de romper bajo el discurso moral de la iglesia que se reproducía en la legislación civil donde la mujer era la motivadora de la conducta criminal del hombre, aunque sí había tipificación en cierta defensa de las mujeres.

Así por ejemplo, los delitos contra la castidad derivaban en: adulterio, la bigamia, el incesto, el estupro, la seducción, la lujuria, el rapto, el forzamiento o violación, la sodomía, la homosexualidad, la bestialidad, el amancebamiento o unión libre, la prostitución y el lenocinio.

El rapto acto de fuerza equiparable con la violación ya que era consecuencia que la mujer cayera en esa “deshonra”, especificaba “delitos que pasan a ellas por fuerza o las llevan (hurto), es decir forzar o robar mujer virgen, o casada o religiosa, o viuda”, pero que “viva honestamente en su casa es yerro o maldad muy grande”. Respecto al violador “atrevimiento muy grande que hacen los hombres que se aventuran a forzar mujeres, mayormente cuando son de orden o viudas o vírgenes que hacen buena vida en sus casas” y porque “hacen muy gran deshonra a los parientes de la mujer forzada.”

Cómo observamos, no era tan grave si los actos se cometían con mujeres que no eran de orden, o no hacían buena vida en sus casas o no eran vírgenes. Había así, gran carga moral para discriminar a las mujeres.







r_esparzac@yahoo.com.mx