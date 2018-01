Elección de mujeres

En breve los partidos políticos iniciaran sus procesos internos para seleccionar candidatos a diputados senadores y en algunos estados otras autoridades, estarán obligados a postular igual número de mujeres que hombres; y éstas estarán dispuestas a ganar las votaciones aún aquellas a quienes se les asignan distritos que cada partido no ha podido ganar a sus opositores.



El proceso ha sido harto largo y ya cuando en 1953 se votó el derecho de la mujer de votar y ser votada, ha tenido que superar en la práctica su derecho de figurar en las boletas de elección; primero la igualdad, luego la equidad y ahora la paridad han sido conceptos que han batallado para ponerse en ejecución efectiva para ellas. En abril de 1952 Ruiz Cortines ante el empuje femenino se comprometió a otorgar esos derechos; en 1953 envió el decreto fue votado por casi un centenar y medio a favor y los votos del PAN en contra; no obstante es quien ha tenido candidata a la presidencia, aunque no se le brindó el apoyo necesario y fracasó en su campaña. Ahora volvió pasas atrás y negó el PAN la candidatura a otra mujer que parecía gozar de la mayoría de sus partidistas. Ha habido otras candidatas a la presidencia por otros partidos, sólo el PRI no ha postulado a ninguna, privilegiando a los hombres.



Esta vieja lucha inició en 1884 y 1887 con la publicación de la Revista Violetas de Anáhuac donde se demandaba en sufragio femenino. Las Hijas de Cuauhtémoc exigieron lo mismo en el maderismo. La Constitución del 17, no negó el derecho y la ciudadanía, pero tampoco se expresó abiertamente; ese año se expidió la Ley de Relaciones Familiares donde el hombre y la mujer eran iguales en el seno de la familia, asunto que todavía hoy no se ha instalado plenamente, habiendo muchas muestras de sumisión femenina.



En 1923 se realizó el Primer Congreso Nacional Feminista y en 1935 por primera vez las mujeres participaron en las votaciones internas del PNR conformando el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y en la Confederación Campesina Mexicana se luchó por la sindicalización obrera y trabajadoras del estado. Cárdenas les dio la ciudadanía y Alemán la participación en elecciones municipales. Así que el PRI tiene la obligación de dar el ejemplo y postular mujeres ganadoras con apoyo irrestricto y verdadero, haciendo efectiva la igualdad, equidad y paridad.







