Carranza en Cuba

Hace más de 50 años, nuestro maestro Abel Suárez de León nos explicó magistralmente por qué Carranza no tenía el reconocimiento nacional a la altura de su quehacer político y de haber sido el siguiente estadista de nuestra Historia después de Juárez, con una obra monumental en el México pos revolucionario; no me había percatado de ello porque en la familia, habiendo mi abuelo paterno participado en las fuerzas constitucionalistas, Carranza era un hombre venerado. Suárez terminó diciendo “tarde o temprano Carranza tendrá el reconocimiento que merece”.

La proclividad de La Laguna hacia Villa y su animadversión a Carranza acentuó mi interés en el estudio de su personalidad y obra y desde luego mi abierta admiración hacia su presencia invaluable en nuestra historia en la medida en que fui comprendiendo las trascendencia de su labor. Una labor que ha sido quizá la más estudiada por los primos del norte porque ha sido el único que ha enfrentado su poder y los ha vencido con sus estrategias como estadista aplicadas en su momento oportuno.

Por eso me da gusto que mi querido amigo y ex compañero años ha, Enrique Martínez y Martínez, como Embajador de México en Cuba, haya inaugurado el pasado noviembre en la sede de la embajada un busto del Varón de Cuatro Ciénegas. Asistió el Ministro Rodrígo Malmierca en representación del Presidente Castro y este 5 de febrero se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el 101 Aniversario de nuestra Constitución. El broce es obra del prestigiado artista Ernesto Milanés y rememora aquel hecho de que Carranza durante su lucha sintió aliada a Cuba como lo fue con Madero, prueba de ello es que Carranza tenía un agente en Cuba de nombre Demeterio Bustamante cuya misión era adquirir armas y municiones para la Revolución.

Otro hecho interesante es que en Cuba existe la tesis de que Fidel fue un estudioso de Carranza lo cual no es de extrañarse puesto que la época de su actuación Carranza fue objeto de seguimiento no sólo de los gringos, por razones obvias sino por otras, el liderazgo que representó para los países latinoamericanos.

Por eso me parece oportunamente significativa la obra de reconocimiento de otro destacado coahuilense y que deje para la memoria de la Embajada Mexicana un digno y bello bronce de Carranza como reconocimiento del gran estadista que fue. En hora buena.





