Se cumplieron 103 años de la Toma de Torreón, por las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa. Con ese motivo un grupo de torreonenses admiradores del Centauro del Norte realizaron una serie de eventos para mantener en la memoria tan importante acontecimiento, especialmente después de cumplido el centenario de dicha batalla, en que volvió a tener relevancia ciudadana.

El año pasado, la Secretaría de Cultura de Coahuila, publicó después de un siglo, la obra de Roque González Garza y otros dos autores, en la cual se asientan las acciones de guerra de más de 15 días de enfrentamientos militares entre las fuerzas revolucionarias y las defensoras del usurpador Huerta. Documento que ha servido de fuente primaria para los historiadores que han referido tales hechos. Así, no teniendo más fuentes para ampliar las versiones historiográficas, es obvio que se repitan los datos en cada ocasión, más cuando no obró parte militar emitido por el comandante de las fuerzas federales defensoras de la plaza.

Lo anterior ha ocasionado con afán de aportar novedad, la propuesta de no hablar de las distintas batallas registradas en la laguna, sino referir los hechos como la Batalla de la Laguna; borrar del registro, la de Bermejillo, Gómez Palacio y Torreón en lo particular. Eso gusta a quienes trabajan por crear el Estado de la Laguna, es decir, el hecho histórico se vuelve político y se tergiversa la realidad. Igual pasa cuando se quiere argumentar la existencia de un país de la laguna, una idea que se suelta como novedad aunque no haya documentos para avalarla, y entonces se ajusta el significado de un vocablo antiguo al sentido que actualmente tiene.

Los hechos cuando tienen distintos documentos fuente, elaborados bajo distintas perspectivas o diferentes agentes, obligan al historiador establecer las intenciones y propósitos de cada versión y así generar distintas explicaciones. Pero en este caso de la Batalla de Torreón, no hay que sucumbir a la tentación de aportar novedad, si no hay fuente primaria que lo soporte, así Villa, proclive a la disidencia, brilla y pasa a la historia como estratega militar y líder indiscutible para sumar partidarios, aún hoy; mas recordar que obró como parte de un ejército donde había un Primer Jefe responsable del plan general revolucionario.







r_esparzac@yahoo.com.mx