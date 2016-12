PRI: Ruptura y esperanza III

Miguel Ángel Riquelme, efectivamente aún no es candidato oficial del PRI rumbo a la elección de gobernador en el estado de Coahuila, pero sí es el precandidato mejor posicionado y con el mayor apoyo de los grupos de poder enquistados en las instituciones claves para el manejo del proceso electoral. Miguel Riquelme representa la continuidad del actual proyecto político y no hay en el horizonte algo que nos indique que puede ser factor de cambio.



Javier Guerrero sigue siendo la esperanza de un sector importante dentro de los grupos políticos en el estado, pero falta ver las decisiones que tome para el registro de su candidatura, tiene fama de ser honesto, profesional, con una larga trayectoria como legislador y en la administración pública de los tres niveles, pero finalmente pesará en el ánimo de la ciudadanía las probables alianzas que lleve a cabo con otras fuerzas políticas.



El PAN sigue acariciando las posibilidades de la alternancia, un cambio que se percibe a la mano y por lo tanto resbaladizo, todo parece indicar que aún no hay acuerdo entre los aspirantes, esto dificulta el posicionamiento mediático del panista que salga agraciado, no basta con el hartazgo social como variable a su favor, es indispensable el posicionamiento a través de los medios masivos de comunicación, y esto no se hace de la noche a la mañana.



Humberto Moreira, el personaje que emerge con toda la fuerza y la sagacidad política que lo caracteriza, se posicionó de inmediato en el imaginario social de una ciudadanía que lo ve con recelo pero también con admiración. Un actor político que tiene a su favor el fervor de sectores populares que siguen creyendo en él y un conocimiento profundo, estratégico, de las debilidades del sistema político mexicano.

Sus declaraciones han inquietado a los diversos grupos políticos del estado, irritado a los analistas y críticos que expresan abiertamente sus opiniones, preocupado a los analistas en el plano nacional por lo provocador de sus declaraciones y parálisis en los máximos dirigentes del PRI.





