Mártires contra su voluntad

Yo tenía entendido que un mártir es alguien que muere por defender su fe o porque es víctima del odio a sus creencias. Pero ahora el episcopado mexicano, o por lo menos parte de él, parece haber encontrado la solución al problema de la pederastia dentro de la Iglesia, convirtiendo a estas víctimas de los sacerdotes y de la institución eclesiástica que permitió estos abusos, en defensores de la misma Iglesia. Es un argumento bastante retorcido, incluso si se hizo de buena fe. Por otra parte, hay que admitir que lo dicho por el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aún si no habla necesariamente a nombre de todos sus miembros, es bastante crítico de la propia institución. Cuando se afirma que los menores abusados sexualmente por sacerdotes y religiosos son “víctimas de una estructura clerical con síntomas desbordantes de poder, de espectadores silenciosos y del ocultamiento y de la complicidad”, se da un paso enorme en el reconocimiento de la responsabilidad institucional y de la propia jerarquía. Que esto se haga en el territorio y en una institución de la Arquidiócesis de México (en la Universidad Pontificia), cuya autoridad máxima (Norberto Rivera) ha sido acusada precisamente de ese tipo de ocultamiento y complicidad, es un hecho que debe valorarse. Sin embargo que las víctimas pasen a engrosar las filas de los mártires de la Iglesia, y por lo tanto del aparato justificante de la misma institución que los hizo víctimas, es bastante torcido. Es como si el régimen de Siria convirtiera en héroes a las víctimas del gas mortal que él mismo les arrojó. Es por ello muy normal, lógico y esperable que las víctimas se nieguen a ser mártires. En primer lugar, porque nunca escogieron serlo. En segundo, porque exigen justicia, no ser parte del engranaje que los trituró. Y en tercero, porque si el gesto no viene acompañado de una serie de medidas efectivas para frenar la pederastia rampante en la Iglesia, la oración no sirve de nada, más que para calmar algunas conciencias.

Se dirá que es un primer paso y que más que negarlo o menospreciarlo, se deberá apoyar dicho esfuerzo, por más tímido o equivocado que sea. Pero la verdad es que, incluso si es el caso, se trata de un gesto aislado y muy poco difundido. La página de la CEM no reprodujo esas declaraciones. ¿Está realmente comprometido el episcopado católico mexicano con la justicia terrenal?

