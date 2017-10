El gobernadorcito vuelve a atacar

No sé de dónde saca El Bronco (ese personaje que ocupa la gubernatura de Nuevo León, por gracia del hartazgo ciudadano de ese estado) que los desastres naturales existen porque “hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe”. Pero él definitivamente cree que hay conexiones, es decir que una cosa está ligada, de alguna manera, con la otra. Debo admitir que no entiendo bien lo que quiere decir. ¿Quiere decir el gobernador que si ha habido inundaciones y terremotos que han causado cientos de víctimas, es una especie de castigo divino? ¿Debemos entender, por ejemplo, que los niños que murieron en el colegio Enrique Rébsamen se habían portado mal o sus papás mostraron signos de progresismo religioso y por ello sufrieron la ira divina? ¿Qué significa “hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe”? ¿Que creemos en el libre albedrío? ¿Que no estamos a favor de una lectura literal de la Biblia? ¿Que apoyamos el matrimonio igualitario? ¿Que somos partidarios de la teología de la liberación? ¿Que apoyamos las posturas más abiertas del papa?

Cualquiera que sea la explicación del gobernador de Nuevo León sobre el asunto, las noticias son malas. Porque si cree que Dios castigó con la muerte vía terremoto a los cientos de hombres, mujeres y niños de todo el país, está leyendo la realidad como si viviésemos en el Medioevo. Segundo, si cree que es porque “hemos sido demasiado liberales”, es porque evidentemente supone que ese Dios vengativo es un Dios muy conservador, que no está probablemente de acuerdo ni con el papa Francisco. Si además de lo anterior no sabe que los terremotos son el producto, no del capricho de un Dios furibundo, sino del movimiento de las placas tectónicas, estamos frente a una persona que ignora todo o casi todo sobre la realidad en la que vivimos. Supongo también que si es mínimamente congruente y no habla o actúa según la ocurrencia del momento, para él la ciencia, la universidad, los estudios y la educación, deben de ser completamente irrelevantes. ¿Para qué necesitamos un centro de investigaciones sismológicas, si lo que necesitamos saber es que la gente se está haciendo liberal y esa es la causa de los sismos?

Todo lo anterior sería jocoso, si no fuera trágico. Porque esa persona es la que los neoleoneses tienen como principal responsable de sus asuntos públicos. ¡Y además quiere ser Presidente de la República!

