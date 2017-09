Con los pies en la tierra

A la memoria de Mara

Hoy que conmemoramos el terremoto que sacudió a la Ciudad de México hace 32 años, a escasos doce días del sismo de mayor magnitud que haya sufrido el país en 100 años, del que por cierto, aún no terminan de levantarse nuestros hermanos del sureste mexicano, y con el tremendo golpe que representa para nuestra conciencia de unidad nacional, esa cruda realidad de violencia que siguen padeciendo muchas de nuestras mujeres, luego de conocer las reprobables circunstancias en las que la joven Mara encontró la muerte; al momento de escribir esta colaboración, francamente me resultó muy difícil imaginar algún resquicio por el que asomara la esperanza.

Como suele ocurrirme, la inspiración la recibí de donde menos lo esperaba: las múltiples palabras de apoyo, confianza, solidaridad y aliento que recibí, con motivo del resultado de la votación del Congreso del Estado de Jalisco, por el que se me ha distinguido para integrar, junto con otros ocho ciudadanos, la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Detrás de cada una de estas muestras de afecto que recibí al enterarnos de la noticia, aprecié lo mismo unas inusitada fe en la que se nutre esa esperanza compartida por un futuro mejor para nuestro estado y el país, que la sinceridad de expresiones de preocupación por mi seguridad personal, que me dejaron entrever el terrible flagelo de los miedos colectivos, que suelen alimentarse de la desinformación imperante acerca de nuestra vida en común.

Las múltiples y diversas expresiones de apoyo y preocupación que he recibido hasta ahora, me han permitido no sólo constatar el enorme compromiso y responsabilidad cívica que me demandará dicho nombramiento, sino además, palpar y degustar el tamaño del desafío que supondrá comunicar y transparentar mi desempeño en este cargo honorífico.

Por ello, aunque coincido con las primeras declaraciones de algunos de los comisionados electos, como los rectores Mara Robles y Juan de la Borbolla (MILENIO JALISCO, 16 de septiembre); igualmente importante que los perfiles de quienes llegaremos a seleccionar como parte del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco; me parece crucial comunicar adecuadamente a los jaliscienses, acerca de los criterios y alcances de la responsabilidad pública que tendremos por delante; misma que es regida, en lo fundamental, por el procedimiento señalado en el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, el cual mandata, entre otros criterios, el deber de “emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública en el Estado de Jalisco dirigida a toda la sociedad”.