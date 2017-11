La seguridad ciudadana y la justicia penal a debate

El pasado 9 de noviembre El Colegio de Jalisco cumplió sus primeros 35 años de vida institucional y para celebrarlo contó y gozó de la presencia del Dr. Sergio García Ramírez, quien tuvo a bien impartir la conferencia magistral sobre un tema de la mayor relevancia y actualidad: El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.

Para no caer en el error de restarle un ápice a la enorme riqueza de erudición y claridad que nos obsequió aquella noche el doctor García Ramírez, tan solo me detendré en uno de los elementos destacados por él como claves para entender los enormes desafíos por los que atraviesa el país actualmente en la materia: su capital humano. Y es que Don Sergio fue muy claro en afirmar que mientras no se abone de manera realmente significativa sobre las condiciones tanto de los policías como del personal penitenciario, los eslabones por los que comienza y termina el proceso de procuración e impartición de justicia en este país, difícilmente se podrán acreditar resultados tangibles para los ciudadanos.

Si a lo anterior sumamos las deficiencias encontradas y documentadas por otro destacado investigador de El Colegio de Jalisco, el Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, en el eslabón de la cadena que tiene que ver con el esclarecimiento del crimen, es posible dimensionar la gravedad y el tamaño del desafío que se enfrenta en materia de profesionalización de los servidores públicos responsables de la justicia en este país.

El diagnóstico de Zepeda Lecuona resulta lapidario y no tiene desperdicio: “en nuestro país solo se denuncia 9.7 por ciento de los delitos (la gran mayoría no se denuncia debido a la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia). De los delitos que sí se denuncian, se inicia investigación en dos de cada tres casos (Envipe, 2017), lográndose esclarecer el delito solamente en 14.1 por ciento de las investigaciones (con base en el censo de procuración de justicia del Inegi). De esta forma la probabilidad de que en México se cometa un delito y éste llegue a esclarecerse es de 0.89 por ciento. En cambio ya ante el juez, la probabilidad de que la persona sea sentenciada y condenada es de 74 por ciento. Es decir, lo difícil es que el delito se esclarezca, el Ministerio Público es el cuello de botella del sistema” (MILENIO JALISCO, 7 de noviembre).

Por la incuestionable trascendencia y urgencia que el tema amerita, es que El Colegio de Jalisco decidió proponer y le fue aprobado, como parte del programa de Cátedras Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el proyecto de investigación: “seguridad ciudadana análisis competencial y políticas en zonas metropolitanas.”

