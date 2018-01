Dineros son amores

Con independencia de los nombramientos que aún están pendientes de concretarse, bien se puede decir que con la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), ocurrida la semana pasada, la enorme apuesta que sociedad y gobierno de Jalisco han invertido para combatir la corrupción, prácticamente ha entrado en su fase de implementación. Por esta razón es que durante los días posteriores a dicha Instalación, los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), concluyeron sin mayores sobresaltos, con las diversas etapas del proceso que ellos mismos se fijaron, de acuerdo con la Convocatoria para integrar la terna de candidaturas a secretario técnico que la Presidencia del CPS someterá a la consideración del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SAEJ, el próximo primero de febrero.

Lamentablemente no todos los involucrados parecen estar en la misma frecuencia y aún hoy existen diversas dudas sobre asuntos de índole administrativo que, de no poner el debido cuidado sobre ellos, pueden convertirse muy pronto en un problema para la puesta en marcha de este enorme esfuerzo colectivo que es el SAEJ. Entre los no pocos asuntos administrativos que deberán atenderse, los presupuestales son quizás los más sensibles en este momento. Para muestra basta un botón: de manera por demás inexplicable y contrario a la voluntad expresada por los titulares de los poderes públicos, al día de hoy los cinco ciudadanos que conforma en CPS siguen sin tener claridad en el monto y la manera en que recibirán sus honorarios por los servicios profesionales que vienen prestando desde el primero de noviembre pasado.

Realmente es de preocupar el sensible retraso que han mostrado las autoridades competentes para concretar en tiempo y forma los pagos de honorarios que se le deben a los miembros del CPS desde el mes de noviembre pasado, si nos atenemos a la promesa del gobernador que realizó el mismo día en que se les rindió la protesta de Ley correspondiente, por parte del coordinador de la Comisión de Selección del SAEJ.

Más allá de este asunto en particular, los ciudadanos demandamos mayor claridad respecto a los asuntos presupuestales que impactarán sobre el SAEJ, como ya ha sido evidenciado por la solicitud extraordinaria de recursos presupuestales que realizó la titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), para atender diversas necesidades operativas como la puesta en marcha de su contraloría interna (MILENIO JALISCO, 18 de enero). Si esto ocurre en las instituciones preexistentes al SAEJ, qué nos espera del presupuesto en los organismos de nueva creación.

roberto.arias@coljal.edu.mx

Académico de El Colegio de Jalisco