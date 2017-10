¿Cuáles ciudadanos no son elegibles?

Con apego a lo establecido en la base décima de la Convocatoria para la conformación del Comité de Participación Social (CPS), del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, misma que establece que en los casos y circunstancias no previstas en la referida convocatoria serán resueltos por la Comisión de Selección, quienes integramos dicha Comisión de Selección decidimos dar a conocer una nota aclaratoria con relación a los requisitos de la base primera de la Convocatoria ya referida, a fin de asegurar su congruencia con los principios de legalidad y certidumbre jurídica.

La nota precisa que los referidos requisitos deben ser interpretados a la luz del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y, en caso de duda respecto de los mismos, prevalecerá lo previsto en la Ley. De igual manera, se observará este criterio para determinar el cumplimiento de los requisitos en la evaluación documental prevista por la base séptima de la propia Convocatoria.

Tal precisión resulta pertinente ante la aparente confusión por lo establecido en los numerales 7 y 10 de la base primera de la Convocatoria, que se desprenden de lo establecidos por las fracciones VII y X del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Mientras que la base 7 establece como requisito “no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al día de la designación”, la base 10 estipula “no ser servidor público de elección popular, titular de las dependencias y entidades de la administración pública federal o estatal centralizada y paraestatal o de sus equivalentes en Estados y municipios, titular de algún órgano de gobierno en los órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional federal o estatal, consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública centralizada, paraestatal o su equivalente en Estados y municipios, a menos que se haya separado de su cargo un año antes del día de su designación.”

Luego de analizar estas hipótesis jurídicas, se deduce que no serán elegibles los ciudadanos que durante los cuatro años anteriores a la fecha de la designación, se hubieran registrado como candidatos a un cargo de elección popular, independientemente de que hayan ganado o no. La limitación de los cuatro años anteriores, también aplica para quien haya desempeñado un cargo de elección popular. Quienes tampoco podrán ser elegibles, son los funcionarios públicos de primer nivel, que no se hayan separado de sus cargos, cuando menos con un año de anticipación a la fecha de designación.

