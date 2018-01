La agenda inmediata 2018

Sin duda una lectura imprescindible para recibir el año 2018 es “¿Y ahora qué? México ante el 2018” que a través de breves ensayos muy bien escritos, repasa cada uno de los problemas reales del país al tiempo que ofrece remedios reales, que en palabras de su prologuista quieren decir: “complicados y largos si se quiere, pero claros y al alcance de nuestras decisiones públicas” (2017:13).

Es precisamente Héctor Aguilar Camín, quien en su prólogo, alude a la convicción compartida por autores y editores de esta obra, al referirse a la corrupción y la consiguiente debilidad del Estado de derecho como el primero de los problemas de México.

Sobre el problema de la corrupción corresponde a María Amparo Casar en primera instancia, precisar el orden que deberá seguirse para su combate, al referir que: “institucionalmente hablando, lo natural sería empezar por el principio; es decir, por la prevención, pero curiosamente en este caso es necesario empezar por el final: por el sistema de justicia. Es innegable que uno de los mayores incentivos para la corrupción es la certeza de que la justicia, salvo raras excepciones, no lo alcanzará a uno. Por ello, la reforma más importante en el combate a la corrupción es la procuración e impartición de justicia. No en las normas, sino en los hechos.” (2017:31). Para luego dar paso al ensayo de Ana Laura Magaloni, quien escribe acerca de la impunidad y nos invita a “abandonar esa ilusión de que la investigación y persecución de los delitos sólo es una cuestión de voluntad política. No basta con designar un fiscal independiente, capaz y con convicciones. Las cabezas cuentan, pero lo que garantiza la autonomía de una fiscalía es su fortaleza institucional.” (2017:42). De ahí que “la agenda política de 2018, tanto en el ámbito federal como local, es construir unas fiscalías que, por primera vez en México, estén al servicio de la seguridad pública y la justicia de los ciudadanos. Fiscalías que sirvan a la sociedad, no al poder.” (2017:41).

Jalisco no escapa a tan sugerentes prioridades de la agenda política del año que recién comenzamos. Basta con recordar que apenas estrenaremos Fiscal Anticorrupción y un nuevo Auditor Superior pero que, ni por asomo, hemos logrado consensar satisfactoriamente las condiciones institucionales mínimas que nos permitan realmente avanzar hacia una Fiscalía General del Estado que actúe con autonomía respecto al poder político; para no perder de vista cuales son los asuntos prioritarios, sobre los que los ciudadanos deberíamos estar exigiendo un compromiso claro y creíble, tanto a las actuales autoridades locales como los futuros aspirantes que alcancen algún tipo de candidatura.

