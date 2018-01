La buena, la mala y la mejor

La buena noticia de esta semana estará marcada por lo que sucederá el día de mañana, cuando atestigüemos, en punto de las 10 horas, la formal instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, acto que se llevará a cabo en el espléndido escenario por la carga de simbolismo que posee en la historia de la entidad: la Capilla Tolsa del Instituto Cultural Cabañas.

Sin embargo, por las complicadas circunstancias que se presentaron respecto al proceso de elección del fiscal anticorrupción, de las cuales se ha dado puntual seguimiento en estas mismas páginas; esta misma noticia tendrá su lado malo, ante la imposibilidad de la instalación completa de dicho Comité Coordinador que, por lo pronto, no contará con un titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que goce de la debida legitimación política y social que amerita esta nobel institución, en cuyo desempeño están depositadas no pocas expectativas cívicas respecto a las futuras luchas en contra de la corrupción. Por su propia naturaleza, de esta fiscalía especializada se espera que se convierta en pieza clave de las tareas de investigación sobre los presuntos actos de corrupción que deberán acreditarse y perseguirse al amparo del nobel Sistema Anticorrupción de Jalisco.

Por todo ello, ciertamente es de lamentarse la estrechez de miras y el empecinamiento mostrado por Gabriel Valencia López, en su personalísimo pleito en contra de la decisión del gobernador del estado, quien no lo incluyó en la terna de elegibles al cargo que por ahora se encuentra en disputa. Por la reacción del propio gobernador del Estado sobre este asunto particular (MILENIO JALISCO, 15 de enero); Gabriel Valencia López se encuentra muy lejos de alcanzar sus legítimas aspiraciones de convertirse en el primer fiscal anticorrupción en la historia del naciente Sistema Anticorrupción, y en este contexto no pueden vislumbrarse buenos augurios para Jalisco.

Más allá de las lecturas políticas que se realicen sobre este episodio particular, los ciudadanos nuevamente nos encontramos en condiciones de ofrecer lo que nuestra clase política se empeña en escatimarnos: aprender a valorar los aprendizajes de esta historia y elevar las miras respecto al futuro político que merece Jalisco.

Es en este contexto más amplio en el que, quizás, podamos encontrar la mejor lección hacia el futuro: aquilatar el valor democrático que supone la normalización de la buena práctica que debe caracterizar el desempeño de los poderes públicos, consistente en fundar y motivar todas y cada una de sus decisiones. En la actual coyuntura electoral, bien harían todos los precandidatos en tomar nota.

roberto.arias@coljal.edu.mx

Académico de El Colegio de Jalisco