Académico de El Colegio de Jalisco

A mi pequeña veinteañera

Para Ana Teresa





Precisamente hoy que cumpliste tus primeros veinte años de vida no quise dejar pasar la oportunidad de expresarte mi más profunda gratitud por la manera en que sólo tú fuiste, eres y serás la persona que vino a enriquecer mi vida, con esa infinita y extraordinaria sucesión de momentos y lecciones de vida, repletos todos de amor y felicidad, que irremediablemente se han convertido en el tesoro más preciado que habré de conservar hoy y siempre en mi corazón.

Hoy me puse a pensar cuál sería el mejor regalo que pudiera darte para demostrarte mi amor agradecido hacia ti, pero creo que aún no se ha inventado una tienda que ofrezca lo que yo deseo para tu vida, así que me puse a hurgar en mi corazón algunas palabras que expresaran, lo más fielmente posible, mis deseos para ti. Lo que sigue, fue lo que salió:

Para hoy te deseo que seas muy feliz, de la única manera que yo he aprendido a serlo. Decidiéndome cada día a ser feliz, sólo por hoy, y dejar de esperar la felicidad cual escurridiza promesa que no termina de llegar por completo. Quizás ahora mismo consideres que la vida no ha sido justa contigo. No te preocupes por esos pensamientos hijita, que quizás sean muy semejantes a los que tuve cuando tenía tu edad. Por eso créeme cuando te digo que el tiempo sana casi todo y la vida seguirá siendo buena, y sólo por esta razón ¡vale tanto la pena vivirla!

Para el mañana te deseo que encuentres tú propia prosperidad sin llegar a perder tu libertad. Nunca te compares con los demás, ni pierdas el tiempo envidiándolos. Preocúpate menos por lo que otros piensen de ti y nunca pierdas el ánimo para descubrirte y realizarte como el ser humano e hija de Dios que ya eres.

Finalmente, te deseo que el tiempo de vida que aún tienes por delante, especialmente te resulte propicio para que llegues amarte a ti misma con la misma incondicionalidad con la que yo te he amado, te amo y te seguiré amando toda mi vida. Para eso tendrás que aprender a perdonar tu pasado, comenzando por perdonar a tu padre. Porque muy probablemente han sido más las desilusiones que los consuelos que recibiste de mi parte, durante esas no pocas ocasiones en las que llegaste a sentir que no tienes al padre que necesitabas tener; sin embargo, hoy te aseguro que aún esos momentos y a pesar de todos mis defectos, nunca he dejado de amarte como el papá que Dios me concedió ser y que, sin importar las circunstancias que nos toque vivir, no dejaré de sentirme orgulloso de ti.

Me anticipo con otra disculpa, por el probable bochorno que sentirás cuando leas estas palabras en este espacio público que decidí emplear, como testimonio de mi deseo de que pases un muy feliz cumpleaños.

roberto.arias@coljal.edu.mx