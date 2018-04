En términos estrictamente legaloides, podemos quizá seguir el razonamiento que el TEPJF esgrimió para aceptar la candidatura independiente del Bronco por fallas al debido proceso. Por una parte, el INE catalogó como transa lo que efectivamente lo es, aunque no en todos los casos; es cierto que algunas de las firmas duplicadas o fotocopiadas, o de otra manera invalidadas, pudieran ser atribuidas a la ineptitud, y que no necesariamente todas son producto de la corrupción. Por la otra, los magistrados especulan con absoluta certeza que, aunque El Bronco acudió una docena de veces a revisar sus documentos, recuperando 14 mil 426 votos de los 16 mil 654 que originalmente le faltaron, se violó su derecho de audiencia, ya que, si hubiera podido examinar todo lo impugnado y no solo una parte, seguramente hubiera rebasado ese casi 2 por ciento que todavía le faltó para llegar a la meta.

Cuando López Obrador, con toda razón, cuestionó la maniobra del TEPJF, apuntando a que el pase de panzazo fue maquinado desde Los Pinos y anotándolo como “una raya más al tigre”, El Bronco, como buen norteño, se puso a jalar de inmediato para lo que lo contrataron, contestándole al Peje con la solidez y la dignidad de un estadista. Nombre, no vayan a creer: por respuesta le espetó un poético “La mafia eres tú”.

Todo apunta a que el PRI, para intentar ayudarle como sea a su lánguido candidato, le está apostando a una suma cero que le permita a Meade, cuando menos, nadar de muertito: El Bronco se le va a tirar con todo a López Obrador y Margarita hará lo propio con Anaya. En una esquina tendremos un duelo de albures marca Tepito y, en la otra, los impostados cotilleos del divorcio de la familia Peñafiel y Somellera. En todo caso, hasta en las elecciones habrá telenovela a pasto tanto para el pueblo como para la clase media, con su magno estreno nacional en el primer debate, este domingo por la noche, en Ciudad de México.

Lo único claro es que ninguno de los actores parece molestarse en presentarnos un proyecto de nación definido o siquiera un plan de gobierno factible. Quizá porque eso no genera buen rating.

Twitter: @robertayque