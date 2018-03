Sucedió hace 28 años. El escritor visitó nuestro país a invitación de Octavio Paz para asistir a un encuentro entre intelectuales europeos y americanos; sí, entre lo mucho que hemos perdido se cuenta cierta legitimidad cultural, cierta solidez intelectual que, en algún nostálgico momento, México ostentó gracias a sus creadores e intelectuales. Con lo mucho que me gusta Del Toro, el que haya quien piense que la hazaña de La forma del agua pueda ser un sucedáneo de El arco y la lira refrenda mi punto.

El asunto es que en ese encuentro Vargas Llosa hizo lo que debía hacer, que era lo contrario a lo que se suponía que debía hacer: en una mesa de debate moderada por Enrique Krauze, televisada en vivo y titulada El siglo XX: la experiencia de la libertad, en vez de hablar de Europa de Este, como estaba previsto, el peruano le escribió el nombre a una dictadura que se disfrazaba de democracia, haciendo pasar al mecanismo como sustancia. “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México (…) La permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”.

Y, para la enorme molestia de su anfitrión, remató con una estocada que fracturaría la omertá política de la intelectualidad nacional, hasta entonces tan exitosa que pocos osaban cuestionar públicamente la pertinencia de debatir la caída del muro de Berlín un año antes, pero no la caída del sistema dos años atrás: “Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera muy sutil”.

Hoy Vargas Llosa vuelve a las andadas: al presentar su nuevo libro en Madrid, el peruano dijo que el posible triunfo de AMLO sería un retroceso tremendo para la democracia en México, y expresó su deseo de que no cayéramos en las redes del populismo nacionalista. ¿Cuál fue la respuesta de López Obrador? Decir que Vargas Llosa es un buen escritor, pero mal político. ¿Cuál fue la respuesta de Carlos Salinas en 1990? Decir que Vargas Llosa es un buen novelista.

Sobre aviso.

