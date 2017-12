Un puñado de mexicanas figura alto en esta pirámide del horror. No solo como víctimas, sino como cómplices, reclutadoras y facilitadoras. La carne de cañón sale de programas de supuesta superación personal como Executive Success Program y NXIVM, que operan en Estados Unidos, donde el fundador, quien gusta ser llamado Vanguardia, ya es investigado por el FBI, y en México, donde no pasa nada y donde el líder se esconde en agradable suburbio sampetrino en la residencia de una de sus esclavas. No, el término no es mío, sino del grupo denominado DOS, por Dominante sobre Sumisa, que hasta su revelación por el NYT era clandestino y solo por invitación: ellas se asumen como las esclavas de Keith Raniere y, como tales, siguen una austera dieta vegana, mutilándose la piel con sus iniciales —luego de recitar: “maestro, por favor márqueme, será un honor”—, sirviéndole de concubinas exclusivas, recibiendo nalgadas y otras penitencias si “oponen resistencia” y entregando, como prueba de sumisión, desde material íntimo altamente comprometedor hasta poder sobre sus bienes económicos, mismo que será utilizado si desobedecen o revelan los secretos de la secta. Sergio Andrade quedó en tirititito.

DOS se funda como una hermandad secreta, exclusiva para mujeres, vendida como medio para que éstas desarrollen altos niveles espirituales gracias a las enseñanzas del maestro, eliminando las imperfecciones femeninas que, dice Vanguardia, citado por Rolling Stone, serían que somos “débiles, faltas de carácter, emocionalmente indulgentes y nos creemos princesas”. Uno de los compromisos es que cada quien reclute otras seis esclavas para el gusto del amo, y hay un programa incipiente, denominado Arcoíris, que busca iniciar a niñas de alrededor de 12 años. Raniere y sus conocidos representantes en México han dicho que DOS es un grupo social, que nada tiene que ver con sus distinguidas empresas para ejecutivos, pero que como sea las aludidas allí están por su propia voluntad, crecen, están sanas y son muy felices.

A mí lo que me bota el chip no es tanto la existencia de orates estafadores, sino el hecho de que en San Pedro, Garza García, sigan encontrando tierra tan ponzoñosamente fértil.

