Razones fifís

Burlarse de las preocupaciones alrededor de la posible presidencia de López Obrador es fácil. Lo que nadie ha podido hacer es extinguirlas o negar sus raíces.

¿Que si no gusta que el candidato sea de izquierda? En modo alguno; un gobierno con visión social, incluyente, justo y humano no solo no disgusta, sino que le haría buena falta al país. Pero AMLO no es y nunca ha sido de izquierda, en sus gestiones las cuentas han sido opacas, los programas sociales electoreros, los repartos de puestos entre compadres y la retórica confesional y conservadora.

¿Que si nos va a llevar a Venezuela? No podemos saber si a Venezuela, a Cuba o a Angola, pero una economía xenofóbica, regenteada por el Estado y centrada en la agonizante industria del petróleo o en cuotas agrícolas es una ruta conocida a la escasez y a la pobreza.

¿Que si estamos ardidos porque va a acabar con la mafia en el poder —hoy encarnada por los empresarios ñaca-ñacas— y quitarnos nuestros privilegios? Hombre, si nada quisiéramos más que alguien que se lance con todo contra la corrupción y la impunidad, pero es difícil, si no imposible, tomar como buena la palabra de quien acurruca a Gómez Urrutia, a Gordillo, a Fausto Vallejo, a Bartlett y a demás impresentables que lo rodean como moscas a la basura.

La lista de focos rojos es larga: su asociación, desde décadas atrás, con personajes ligados al narco, como Godoy el prófugo o Abarca el de los 43. Sus posturas alrededor de la sexualidad y de la familia afines al cristianismo evangélico más conservador. Su afinidad al peor corporativismo parásito y porro del PRI. Sus solovinos furiosos y acríticos. Su hostilidad hacia la libre expression de quien no expresa lo que a él le gusta: chayotero es quien lo cuestiona y patriota quien lo alaba, como mafia son todos menos los suyos; la corrupción de sus leales es exculpada o minimizada y la de sus adversarios acaba disuelta en ácido. Bienvenidos al uso político y selectivo del poder del Estado, uno que propone concentrar a una policía militar bajo el mando exclusivo del Presidente.

Cualquiera de las anteriores es razón suficiente para preocuparse, y mucho. Ojalá me equivoque, pero la República Amorosa de Macuspana no pinta nada bien.

