Mando y obediencia en la política

La eliminación sistemática y violenta de intereses opuestos o discrepantes puede ser, en la práctica, una exigencia no sólo de convicción o ideológica, sino de la necesidad de equilibrar interna y políticamente los intereses encontrados de los grupos que disponen de la capacidad de excluir a sus rivales. De igual modo, la política es también, y fundamentalmente, una relación de obligación, de mando y obediencia. "La esencia de lo político" se centra ante todo para algunos, junto a la existencia de enemigo ante el que actuar, en la cuestión del poder o el mando: "cualquier política implica necesariamente el hecho de mandar y el de obedecer", "mando y obediencia hacen que exista la política". Abundar en la cuestión no parece necesario ahora, y hacerlo obligaría necesariamente a enredarse en esas complejidades que se trataban de evitar. En última instancia, y sin olvidar la necesidad de un concepto categórico de lo político en el estudio de las ideas o del pensamiento político, para lo que no son suficientes las definiciones simplificadoras y tautológicas, podría ser bastante la explicación aquí apuntada.

William siempre admiró a los buenos oradores políticos, consideraba que el habla necesariamente se encontraba asociado a dos cosas, primero a la esfera de discusión sobre los asuntos públicos y después a un método para alcanzar el cénit del pensamiento. Hamilton estimaba bien aquello que ahora se conoce como la ciencia del pensamiento, es decir, la lógica.

El arte de pensar correctamente o la lógica con la que el pensamiento construye ideas, fue además de la historia y la política, lo que Hamilton veía como una y la misma cosa, y lo llevaron a diseñar a lo largo de su vida un tratado donde se reflejan las ramas del pensamiento como instrumentos, casi infalibles para la construcción de los argumentos.

Partiendo de ello siempre, concibió que se pudiera, a través de mecanismos lógicos e invariables, adelantar una definición de todas aquellas ideas que él consideraba políticas, por lo que percibía que existía un arte que no buscaba otra cosa que proporcionar una noción general y aproximada como punto de partida para una indagación más meticulosa. Así, podría decirse que se trata de la parcela de los estudios casi retóricos e históricos que se ocupaban de la evolución en el tiempo de los contenidos adoptados por la reflexión sobre la actividad política, bien con carácter de categoría filosófica o científica, así como por el discurso político y las representaciones ideológicas.

Sus reflexiones siempre oscilaban sobre la base de la filosofía, la lógica y la política -inspirado incluso por aspectos de carácter psicológico, al estilo de Leibnitz-, aunque sabía que era; sin embargo, algo más y distinto de la ordenación cronológica y la determinación de las conexiones lingüísticas en el tiempo de esa forma de indagación, es decir, una construcción propia que cuenta con su método y su objeto propios, confirmándose así como una rama científica diferenciada. En segundo término, en este desbroce inicial, se incluyen dentro del ámbito propio de la lógica política no sólo las exposiciones formales y sistemáticas, sino también el discurso político global y las representaciones ideológicas. No se trata de dos elementos independientes, nos encontramos ante dos unidades de una misma serie pero diferenciadas, de dos manifestaciones del pensamiento conectadas e íntimamente unidas.