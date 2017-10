Los seudónimos, un tema apasionante

La hija del Sol, Clemencia y La Gaviota entre muchas otras, son obras del notable escritor español del siglo XIX Fernán Caballero. Sin embargo ahora se sabe que Fernán Caballero no lo era, no era caballero ni de apellido ni de género pues detrás de ese nombre se ocultaba la escritora española Cecilia Bohl de Faber y Larrea. ¡Perdón! Cecilia tampoco era española o tal vez sí, pero no nació en España sino en Suiza. Ciertamente vivió en España muchos años, pero no toda su vida.

El tema de los pseudónimos a los que también les podemos llamar seudónimos, es siempre apasionante. Es muy interesante saber el verdadero nombre de los famosos para comparar como nos habíamos imaginado que era Fulano de Tal y como es ahora que sabemos que no se llamaba así, sino de otra manera, por lo general muy distinta.

Algunos de estos personajes célebres se han dado a conocer por un apodo que cualquiera entiende que no es su nombre. Por ejemplo “El Arcipreste de Hita”, poeta castellano del siglo XIV firmaba así sus obras porque en realidad era arcipreste, que es un cargo eclesiástico y ejerció largo tiempo en Hita, una provincia española.

El Greco fue un controvertido pintor de la etapa final del Renacimiento y firmaba sus obras como Il Greco (el griego en italiano) porque era griego y tal vez también por un afán de simplificación y es que su nombre completo era casi impronunciable. Se llamaba Doménikos Theotokópoulos. O sea, de que era griego, eso ni duda.

Cuando el Greco vivió en Roma, Miguel Ángel ya había muerto y al saber que había la intención de cubrir algunas figuras de “El Juicio Final” de la Capilla Sixtina porque al Papa Pío V le parecían indecentes, el Greco dijo que mejor quitaran toda la escena y que “él podría hacerla con honestidad y decencia y no inferior a ésta en cuanto a su buena ejecución”. ¡Imagínese! ¿Qué tal si lo dejan? Era indiscutiblemente un gran pintor pero de eso a que le permitieran destruir el trabajo de Miguel Ángel para poner el suyo, pues no contiene, para nada.

Otros pseudónimos famosos son, por ejemplo el de Tirso de Molina, uno de los dramaturgos más prolíficos del Siglo de Oro, que en realidad se llamaba Fray Gabriel Téllez.

Félix Rubén García Sarmiento fue un destacado poeta nicaragüense, iniciador y máximo representante del modernismo literario en lengua española, que trascendió en la historia como Rubén Darío.

De los artistas populares de nuestro tiempo está por ejemplo Tom Cruise que sí se llama Thomas pero no se apellida Cruise sino Napotter, Judy Garland que se llamaba Francis Ethel Gumm, la en un tiempo muy sensual Brigitte Bardot que en realidad se llama Camilla Javal y el cantante compositor José Alberto García Gallo, conocido internacionalmente como Alberto Cortés.

¿Recuerda usted a Bo Derek, calificada como “10, la mujer perfecta” precisamente por la perfección de su anatomía? Pues le tengo un notición: Bo Derek no era su nombre original ¡no me digas! ¡Claro! El apellido Derek le venía de cuando estuvo casada con el calenturiento y pésimo actor John Derek, pero su nombre real completo era Mary Cathleen Collins. ¡Fíjese nada más! ¡Sorpresas te da la vida!





Consultorio verbal

comodijo2@hotmail.com

PREGUNTA DEL PÚBLICO: En relación con la palabra “ropa” sé que la palabra ropa es plural, pero me gustaría saber por qué y cuándo se debe usar la palabra “ropas”.





RESPUESTA: La palabra ROPA no es plural. Es un sustantivo colectivo que es diferente…. ROPAS sí es plural, pero ROPA no. ¿Cuándo debe usar uno u otro? Pues cuando usted quiera. No hay una regla para el uso de esos vocablos.





AHORA PREGUNTO: La expresión “dormir como un lirón” se refiere a alguien que duerme como ese animal. El lirón es:

a.- Una raza de perro

b.- Un roedor parecido al ratón

c.- Un panda parecido a un oso

d.- Un pájaro parecido al gorrión





RESPUESTA b. El lirón es un roedor parecido al ratón que se pasa la mayor parte de su vida durmiendo.





Caso para terminar: Era tan ignorante que para el control de la explosión demográfica propuso esterilizar a las cigüeñas. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

comodijo2@hotmail.com