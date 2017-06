Imagínese cómo se vería un caballo que tuviera la cabeza de buey. Pues si siguiera el origen de su nombre, eso era lo que cabalgaba Alejandro Magno. Sí, porque su caballo se llamaba Bucéfalo y esa palabrita proviene de las raíces griegas bous que significa buey y céfalos que quiere decir cabeza.

La cabeza es la parte superior del cuerpo humano y también de muchos animales. Además es el órgano que contiene importantes centros nerviosos, por eso es muy importante “no perder la cabeza” como se dice coloquialmente cuando alguien se aloca o sea que se descontrola y empieza a actuar irrazonablemente.

“Sentar cabeza” es establecerse seriamente y de una manera responsable. En cambio cuando las cosas “andan de cabeza” es que ya se perdió el rumbo correcto y se está haciendo las cosas mal. Y eso le pasa normalmente a un “cabeza hueca” como se le dice popularmente a una persona que no piensa lo que hace, porque se supone que en la cabeza no tiene cerebro ni tiene nada, aunque en realidad sí lo tiene, pero no lo está haciendo funcionar como debiera.

“Cabeza de chorlito” es una expresión muy usada aun cuando generalmente no se sabe qué es un chorlito. Pues el chorlito es un pajarito que tiene la cabeza muy pequeña en relación con el tamaño de su cuerpo, pero además, es tan tontito que construye su nido en el suelo, donde vienen otros animales y se lo destruyen... y el chorlito no aprende y sigue en las mismas. Vuelve a hacer el nido en el suelo y se lo vuelven a destruir y así sigue por toda la vida.

Si me dicen que un señor tiene 5,000 cabezas de ganado, ¡no voy a pensar que tiene solamente las cabezas! Por supuesto que tiene las reses enteras, pero así se dice en sentido figurado, entendiendo que si tienes la cabeza de una vaca pues tienes también lo demás, todo que viene con ella, los cuernos, la ubre, todo.

A un tipo (o una tipa) que empieza a hacerse famoso decimos que la fama o que los humos se le suben a la cabeza cuando ya empieza a sentirse como “hecho a mano”, cuando deja de ser una persona sencilla y se vuelve pedante y pesado.

El dolor de cabeza es un malestar muy común que los médicos llaman cefalea y que las señoras usan como pretexto cuando no tienen ganas de hacer “cositas” y el esposo se les acerca muy meloso como diciendo “ábrete de ancho que ahí te va Pancho”… pero ellas: no viejito, ahorita no, hazte para allá, me duele mucho la cabeza.





Consultorio verbal

comodijo2@hotmail.com





PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Es lo mismo cualquiera que cualesquiera?, pregunta Agustín García.





RESPUESTA: No es lo mismo. Cualquiera se usa en singular. Por ejemplo, de estas diez camisas, escoge UNA, cualquiera. En cambio cualesquiera se usa en plural: De estas diez camisas escoge TRES, cualesquiera.





AHORA PREGUNTO: En el mercado hay muchos cosméticos que están hechos a base de jojoba. ¿Qué es la jojoba?

a.- Aceite de ballena

b.- Una planta cactácea parecida al nopal

c.- Un insecto

d.- Un arbusto





RESPUESTA d. La jojoba es un arbusto que crece en lugares desérticos de cuyas semillas se obtienen sustancias que se utilizan en la elaboración de diversos cosméticos.





Razonamiento consolador para terminar: Otra ventaja muy saludable de la vejez es que se derrama gran parte del alcohol que te ibas a tomar. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

comodijo2@hotmail.com