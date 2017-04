La seguridad es tranquilidad

Es asombrosa la cantidad de aplicaciones que puede tener una misma palabra. Generalmente el significado lo determina el contexto en el que se aplica pero también influyen otras variables como el “tono” en que se pronuncie. Una exclamación de la palabra “mamacita” puede ser un piropo libidinoso dicho entre dientes y dirigido a una chica curvilínea que va pasando o puede ser una inocente expresión cariñosa dirigida hacia la “madre solo hay una”

Así como ése podríamos citar muchos ejemplos. Aquí le tengo uno que consiste en una pequeña narración con la palabra seguro aplicada en muy diferentes formas. Dice…

Una vez se acercó a mí una chica guapa y me dijo: ¿Cuál es el origen de la palabra seguro? Y yo le dije: Pues mire, no estoy muy seguro.

Y me dice: Pues si no está seguro ¿por qué no compra uno? ¿Un qué? Pues un seguro.

¿Usted cree que con un seguro me puedo sentir más seguro? Seguro, dijo ella. Yo se lo aseguro. Pero no me ha dicho su origen.

Yo soy de Monterrey. De eso sí estoy muy seguro. Yo no le pregunto su origen, el origen de la palabra. ¿De qué palabra? Pues de la palabra seguro… Ah, me tiene sin cuidado. ¡Grosero! Es que eso significa seguro. ¿Seguro, seguro, seguro? Seguro: me tiene sin cuidado. ¿Ya ve?

Mire Señorita… Señorita ¿qué? Señorita Segura. ¿Señorita Segura? ¿Está segura, señorita? ¿Cómo? ¡Claro que estoy segura! Soy la señorita Segura, soy la hija del señor Segura.

¿Su papá era Segura? Mi papá era seguro y se apellidaba Segura. Era seguro, se apellidaba Segura y estoy segura de que era mi papá. Pues nada más porque usted me lo asegura.

Bueno pues la palabra seguro, si la busca usted en el Diccionario Etimológico… ¿En el qué? En el Diccionario Etimológico, el que nos dice las raíces. ¿De qué raíces habla? Pues de las raíces de las palabras.

Bueno, pues si nos vamos a lo seguro y buscamos la palabra seguro en el Seguro, digo, perdón, si buscamos la palabra seguro en el Diccionario, nos encontraremos con que seguro es un adjetivo que significa “sin cuidado”. ¿Sin cuidado? ¿Seguro? Seguro…

Seguro –según el Diccionario Etimológico– es una palabra que viene del latín sed cura. ¿Sed cura? ¿O sea que cura la sed? No, sed cura puede traducirse literalmente como “sin cuidado”. ¿Y eso? Pues ¿para qué compra uno un seguro? Para vivir seguro y vivir sin cuidado, sin preocupación por el futuro, eso es vivir seguro.

¿Seguro? ¡Seguro!





Consultorio verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: En una publicación de la Revista de la Universidad Veracruzana dice: Sin embargo, HABEMOS algunos que seguimos... ¿es correcto utilizar la palabra habemos? ¿Qué verbo o qué conjugación es? Celia del Palacio.

RESPUESTA: No es correcto usarla en esa forma. Es el verbo haber y estaría en presente del modo indicativo, primera persona del plural, pero la forma correcta es HEMOS. Aquella expresión de habemus papa está en latín y en ese caso el habemus significa tenemos, del verbo tener.





AHORA PREGUNTO: En algunos cuentos mencionan la palabra buhardilla. ¿Qué es una buhardilla?

a.- Una ardilla parecida al búho.

b.- Un desván

c.- Una escalera de madera

d.- Un túnel





RESPUESTA: b. Una buhardilla es un desván, un espacio que está debajo del tejado y que generalmente se utiliza para guardar cosas inútiles.

Adivinanza con respuesta para terminar: ¿Cuál es el animal que después de muerto da muchas vueltas? El pollo rostizado. ¿Cómo dijo?

