La pasión y el frenesí*

Cuando de niño oía en la iglesia que mencionaban la pasión de Cristo, le expresión me confundía porque para mí, la pasión era el amor intenso, aunque por mi edad no pudiera definirlo así, pero sí me extrañaba que se hablara de un Cristo apasionado porque era como hablar de que Cristo estuviera enamorado, que amara a una mujer en especial con amor de pareja.

La explicación ha sido como un camión de pasajeros, que a veces se tarda pero finalmente llega; tiene que llegar y ahora me doy cuenta que la pasión no es precisamente sinónimo de amor, la pasión es sufrimiento y según las creencias del cristianismo, al hablar de la pasión de Cristo se referían a un intenso sufrimiento.

De hecho la pasión es una emoción fuerte, un sentimiento intenso que puede ser causado por el amor o por el dolor. Pero la palabra pasión viene del latín passus que es participio pasivo de pati que significa padecer o sufrir y la partícula io que implica acción o resultado.

Ahora yo identificaría más la pasión con intensidad. El amante apasionado es el que ama intensamente, que su sentimiento amoroso le llena el corazón y pues ciertamente esa intensidad es una forma de sufrimiento porque es una sensación que se traduce en deseo ardiente y el deseo es una forma de insatisfacción, algo que ansías con mucho frenesí porque no lo tienes, que si lo tuvieras pues ya no lo desearías.

Y acabo de mencionar una palabra que –como sucede con la palabra pasión– la usamos con frecuencia pero no sabemos claramente lo que significa: me refiero a la palabra frenesí.

Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó, dame el frenesí que mi locura te dio…

Así dice la canción de Alberto Domínguez y así lo cantamos y lo repetimos muy frecuentemente, pero si me dicen que defina el frenesí, pues no va a ser fácil… diría tal vez tartamudeando que frenesí es fuerza, es violencia, pero no, la definición así no es exacta.

El Diccionario de la Real Academia define el frenesí como una violenta exaltación, pero yo pienso que el frenesí es más una sensación que una acción. Alguien dice por ahí que el frenesí es una locura temporal y en eso sí estoy de acuerdo.

El que se deja invadir por el frenesí, es un frenético, uno que trae la mente perturbada y en consecuencia, actúa poco razonablemente. De hecho la palabra frenesí deriva del griego phren que significa mente. Entonces el frenesí, según sus raíces, es como una inflamación de la mente.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Cuál es la forma correcta: gente o gentes y cuándo hay que utilizarla? Tengo entendido que el decir “gente” ya es plural sin agregar la ese al final, pregunta David Saldívar Ramírez.

RESPUESTA: El vocablo gente es un sustantivo colectivo, no es plural. La Academia de la Lengua considera ya correcto decir “vino mucha gente” o “vinieron muchas gentes” en lugar de “vinieron muchas personas”.

AHORA PREGUNTO: El ditirambo es algo que nació en la Grecia antigua. ¿Usted sabe lo que es un ditirambo?

a. Un tambor de guerra.

b. Un insulto.

c. Una discusión.

d. Una alabanza exagerada, excesiva.

RESPUESTA: d. Actualmente se le llama ditirambo a una alabanza exagerada.

Refrán modificado para terminar: Hombre prevenido vale por dos. Pareja desprevenida vale por tres. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

comodijo2@hotmail.com

.......................................

*Don Ricardo Espinosa acostumbraba enviar su columna con anticipación; esta entrega la recibimos hace tres días.