La mujer encinta está apretada

En la vida campesina se da con frecuencia el tipo que “como Gabino Barrera, dejaba hijos por dondequiera”.

–Oye, y Faustino ¿de quién es hijo? Pues es el entenado de don Matías.

Entonces la pregunta surge naturalmente: ¿qué es eso de entenado? Pues significa que nació antes. Pero no antes de tiempo, no antes de los nueve meses. Es un hijo que nació antes de tener a esta pareja. Mira deja te explico (frase horrenda que debía de ser déjame explicarte).

Don Matías está casado con mi madrina Virginia, hija de mi tío Teodoro, pero Faustino (el primo Tino para los cuates) ya había nacido antes. Es un hijo que tuvo don Matías con Sanjuana, aquella mujer que trabajó con ellos muchos años. Entonces Tino es entenado.

¿Nomás por eso? Pues sí, ¿se te hace poco? Es que la palabra entenado viene del latín ante natus, que quiere decir “nacido antes”, porque fue un resbalón de don Matías que cuando joven era muy birriondo (así les decimos acá en el norte a los muy calenturientos) y a las mujeres que querían con él, Matías las preñaba y le valían gorro las consecuencias. Ése sí que se andaba resbalando por todos lados.

Bueno, pero no digas que las preñaba porque se oye muy feo. Parece que fueran vacas. Pues digamos que las dejaba encintas. ¡Ándale, así está mejor! Y a propósito, ¿por qué en cinta? ¿Cuál es la cinta esa a la que se refiere? No, mira, una mujer embarazada no está “en cinta”, no, no son dos palabras. La palabra es encinta, todo junto. ¿Y por qué se dice así?

Pues dicen que la palabra encinta quesque viene del latín incincta que quiere decir “no ceñida”. ¿Y eso qué es? Ceñir es apretar o ajustar y las señoras cuando están embarazadas no se pueden ceñir el cinturón, no se pueden ajustar nada de eso en la cintura… ¿Por qué? ¡Pues porque pueden ahorcar al chamaco, no seas babas!

Entonces, ¿qué es más correcto decir: preñada, encinta o embarazada? No, pues gramaticalmente las tres palabras son válidas, o sea que se vale usarlas, pero como que estamos acostumbrados a hablar de “vacas o de burras preñadas” y a la mujer generalmente decimos que está encinta o embarazada. ¿Quedó claro? Pues sí, claro.





Consultorio verbal

Comodijo2@hotmail.com





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Mi novio me regaló un medallón. Está precioso, pero me dijo que es un camafeo. El medallón me encantó pero el nombre no me gustó, ¿existe la palabra camafeo? ¿Qué significa? Angelina Rubio Rubio





RESPUESTA. Sí existe la palabra y el camafeo, por supuesto, también existe. El diccionario lo define como una figura tallada de relieve en ónix o en otra piedra preciosa.

AHORA PREGUNTO: Es mundialmente conocida la figura de la Catrina, de José Guadalupe Posadas. Es un esqueleto humano vestido como dama de sociedad, sumamente elegante. La pregunta es ¿por qué se le llama catrina? ¿Qué es o qué era una catrina?

a.- Una prostituta que “trabajaba” en un catre

b.- Una modelo francesa

c.- Una dama de la alta sociedad

d.- Una modista de alta costura





RESPUESTA. c.- En la época de la intervención francesa se les llamaba catrinas a las damas de la alta sociedad. Este nombre surgió porque entre esas damas se daba con frecuencia el nombre de Catherine… De ahí se les empezó a llamar “las catherines” luego “las catrines” y después “las catrinas”.





Lógica perezosa para terminar: ¿Qué se puede esperar de un día que comienza con tener que levantarse?... ¿Cómo dijo?





comodijo2@hotmail.com