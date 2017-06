Cuando uno no es muy ducho en el hablar, cuando no tiene al menos un poco de experiencia al dar una explicación por medio de palabras, oralmente o por escrito, no es nada raro que diga una cosa queriendo decir otra muy diferente.

Es clásico el caso del contador que al estar “levantando” un inventario anotaba un “sillón de cuatro ruedas para secretaria en mal estado” en donde se entendía que la secretaria, que siempre había sido un modelo de decencia, ahora se encontraba en mal estado, cuando la idea original era referirse al sillón que ya tenía muchos años de uso.

A casi todos nos ha pasado que, al ir a redactar algo tan sencillo como un aviso de unas cuantas palabras, nos enredamos con ellas (con las palabras) y acabamos por decir algo que no queríamos.

Un sacerdote católico originario de Guadalajara y que ahora reside en España, le envió a su familia una serie de “avisos parroquiales”, de esos que se fijan en la puerta de la iglesia, que dicen cosas muy curiosas en lugar de dar el aviso correcto como era la intención original.

Se hace la observación que todos estos avisos son reales y que fueron hechos con toda buena voluntad, con inocencia y respeto, así que el humor que provocan es totalmente involuntario. Ahí le van algunos:

–Para los que tienen hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia una zona especialmente arreglada para niños.

–El grupo de recuperación de la confianza en sí mismo se reúne el jueves por la noche, a las ocho. Favor de entrar por la puerta trasera.

–Estimadas señoras: ¡No se olviden de la venta de beneficencia! Es una buena ocasión para liberarse de todas aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Traigan a sus maridos.

–Tema de la catequesis de hoy: “Jesús camina sobre las aguas”. Catequesis de mañana: “En búsqueda de Jesús”.

–El coro de los mayores de sesenta años se suspenderá durante todo el verano, con el agradecimiento por parte de toda la parroquia.

–Recuerden en la oración a todos aquellos que están cansados y desesperados de nuestra parroquia.

–El torneo de básquet interparroquial continúa con el partido del próximo miércoles por la tarde. ¡Acompáñenos a derrotar a Cristo Rey!

–El precio para participar en el cursillo sobre “Oración y ayuno” incluye también las comidas.

–El mes de noviembre terminará con un responso cantado por todos los difuntos de la parroquia.

–El próximo martes por la noche habrá cena a base de un sabroso guiso de frijoles en el salón parroquial. A continuación tendrá lugar un concierto.





Consultorio verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: En un spa, para nombrar a las personas que dan terapia ¿cómo es lo correcto, terapista o terapeuta?

RESPUESTA: La palabra terapista no existe “oficialmente” en el idioma español. Lo correcto es terapeuta, la persona que profesa la terapéutica, es decir, la parte de la medicina que comprende el tratamiento de las enfermedades para curarlas.





Me voy con esta reflexión que le atribuyen a Montaigne, escritor francés: Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

