Los extranjerismos en nuestro idioma

Muchas veces lo hemos disfrutado a la hora de comer, es una carne vacuna realmente deliciosa, pero el nombre de solomillo nos parece naco y entonces le decimos entrecot que suena mucho más elegante. A fin de cuentas el entrecot y el solomillo son lo mismo: Es carne que se ubica entre el lomo y las costillas del animal y por eso el nombre de entrecot, aunque si consideramos que también está abajo del lomo, entonces en español viene a ser el “sublomo” que por facilidad de pronunciación se convierte en un solomo.

Luego el solomillo no es que sea precisamente un solomo chiquillo, sino que es una clase especial de solomo y por eso se le llama así. La verdad es que la palabra entrecot nos parece más elegante porque es extranjera y es que viene del francés entrecote.

Nuestro vocabulario cotidiano está lleno de extranjerismos y no hay que –por ello– hacer sonar la alarma, es parte del proceso natural de evolución del idioma. Cierto que –si consideramos cada situación rigurosamente–, en muchos casos deberíamos usar las palabras propias de nuestro idioma y no recurrir a los extranjerismos más que cuando sea estrictamente necesario, pero en la difusión del idioma es difícil cambiar el curso de los acontecimientos y en muchas ocasiones, la palabra extranjera define con inmejorable precisión lo que queremos decir. Si usas la nuestra, en algunos casos tal vez el problema sea que no te entienden.

Ahora, cuando se habla de extranjerismos no tenemos que pensar solo en los que vienen del inglés. Tenemos muchos que se han incorporado a nuestro español y vienen del latín, del francés, del alemán, del árabe y de muchos más.

Pensemos por ejemplo en el hábitat. Antes de que otra cosa suceda, quiero recalcar que hábitat es una palabra esdrújula, se escribe con tilde en la primera a, se pronuncia hábitat, viene del latín y se refiere al lugar que ofrece las condiciones apropiadas para que en él viva determinado animal o vegetal.

Veamos otro caso: la palabra lager no aparece en el Diccionario de la Academia pero es un vocablo muy usado en la industria cervecera y la razón es simple: las cervezas tipo lager (se pronuncia láguer) son de fermentación larga y para ello son almacenadas, y eso es lo que en alemán se conoce como lagered (almacenada).

Hay muchas otras palabras extranjeras incorporadas a nuestro idioma como la morgue, vocablo francés que se refiere al depósito de cadáveres. Lo demodé también proviene del francés y es lo pasado de moda. Igualmente del francés hay quien le llama déshabillé (desvestido) o negligé (descuidado) a lo que en inglés llamaríamos baby doll y que en español tiene un nombre mucho menos provocativo que es “salto de cama”, una batita ligera con la que las mujeres abandonan el lecho, dejándonos con la inquietud de saber qué estaban haciendo ahí, si durmiendo o teniendo alguna otra actividad más divertida.

Por último le menciono una palabra de origen esquimal: kayak que es como le llaman ellos (los esquimales) a una canoa de pesca que va tripulada por un hombre. No pueden ir más tripulantes en primer lugar porque no cabrían. ¡Apenas cabe uno y siempre y cuando no sea muy gordo!

Hay muchos extranjerismos más en nuestro idioma. Siga buscando y encontrará.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Lupita Samaniego quiere saber cómo se les nombra a los niños en los diferentes estados de la República y pone como ejemplo que en Monterrey se les dice huercos.

RESPUESTA. Con todo respeto déjeme aclarar que mi querido Monterrey no es un estado sino un municipio. Sería largo y difícil ubicar todos los apodos que se les adjudican a los niños dividiéndolos geográficamente. En algunas ciudades del centro se les llama escuincles. En el noroeste, especialmente en Sonora y Sinaloa se les conoce como bukis. En otros lugares se les llama lepes, pipiolos, gurruminos, chilpayates, chamacos y de muchas formas más.

AHORA PREGUNTO: Los trámites sobre el impuesto predial se hacen en lo que llamamos la oficina del Catastro. ¿Qué es un catastro?

a.- Una propiedad de bienes raíces

b.- Una finca

c.- Un padrón

d.- Un representante de la autoridad

RESPUESTA: el catastro es un padrón estadístico de fincas rústicas y urbanas.

Dicho muy realista para terminar: Tú qué sabes de caricias si nunca viajas en Metro. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

comodijo2@hotmail.com