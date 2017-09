Una calle discriminatoria

Con su clásico e inconfundible acento, estando en La Habana, un cubano desdentado y de orgullosa y renegrida piel me contó la historia de la calle Palo Blanco. Dice que “ej que cuando yo taba chico, ¿me entiende? nosotro lo negro no podíamos pasá po esa calle, estaba prohibido, y lo papá’ le decían a uno: mira, ven acá, muchacho. Fiate bien que po esa calle no se pue pasá. Lo negro no poemos pasá, polque esa calle, e nomá pa lo blanco’. Y por eso le decíamo la calle pa lo blanco… y se le quedó así: calle Palo Blanco”, y luego pegaba una cascada y amistosa carcajada.

Imagínese, una calle que solo podía ser transitada por los blancos se convirtió en la calle del Palo Blanco, precioso árbol que es conocido por el apodo de “el gigante colorido de la selva”.

Recordando esa anécdota se me ocurre hacer un comentario acerca de los nombres geográficos (los llamados topónimos) y su significado. Tenemos por ejemplo el caso de Pekín que es capital de China y que para los chinos es Beijing lo cual quiere decir “capital norteña” porque en chino bei es norte y jing significa ciudad capital.

Camerún es un país del África Central y su nombre traducido al español significa “Camarones” que se aplica así como una forma corta porque originalmente era llamado el Río de los Camarones.

Hay algunos topónimos que son fácilmente interpretables como el de la isla de Mallorca que se ubica en el mar Mediterráneo y cuyo nombre se entiende de inmediato, sobre todo si usted sabe que hay otra isla cerca de ella que se llama Menorca y aunque Mallorca esté escrito con LL cualquiera deduce que es la mayor y que el nombre de Menorca (viene de Minorica) se debe a que es la más pequeña. Ambas islas forman parte del archipiélago de las Islas Baleares, perteneciente a la nación española.

Es muy conocido el caso del océano Pacífico que fue denominado así a pesar de que ser pacífico es lo que menos tiene. El que le puso ese adjetivo como nombre fue el explorador portugués Fernando de Magallanes, el primer europeo que navegó por sus aguas y cuando lo descubrió le pareció relativamente tranquilo y es que lo debe haber “pescado en sus cinco minutos de paz” pero el Pacífico nunca fue un lugar de paz y hasta entonces se llamó simplemente mar del Sur.

Con respecto al nombre de algunos lugares geográficos hay leyendas curiosas pero absurdas como la que dice que, cuando los primeros colonizadores llegaron a las tierras de lo que hoy es Canadá, como vieron el lugar muy desértico dijeron “Pues Acá Nada” y que de ahí nació el nombre: de Acá Nada a Canadá hay solo un paso pero no, para nada. ¡Imagínese, usted! En realidad el nombre de Canadá proviene de una palabra iroquesa que significa asentamiento, poblado o conjunto de cabañas y que se refiere a ciertos asentamientos indígenas ubicados en las márgenes del río San Lorenzo.

Colombia fue nominada así en honor de Colón y Venezuela fue bautizada por Américo Vespucio, que a su vez es el “responsable” del nombre de nuestro continente. Dicen que cuando Vespucio y su gente llegaron a lo que hoy es el llamado golfo de Venezuela, captaron su atención las viviendas de los aborígenes fincadas sobre pilotes de madera que sobresalían del agua y eso les hizo pensar que aquello era como “una pequeña Venecia” que es el significado literal de la palabra Venezuela porque el sufijo “uela” o “uelo” es forma de diminutivo, como en chicuelo o mozuelo.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: El Lic. Pedro Martín pregunta cuál es la forma correcta de escribir “status” o “estatus”.

RESPUESTA: “Status” es latín. Al castellanizar la palabra se le agrega una e al principio, así que lo correcto es “estatus” que significa estado o condición.

AHORA PREGUNTO: La cantárida es una sustancia que se usa en medicina. ¿Qué es originalmente la cantárida?

a.- Una hierba

b.- Una sal de cadmio

c.- Un insecto

d.- Una flor

RESPUESTA.- c. La cantárida es originalmente un insecto.

