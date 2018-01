La sombra del autoritarismo

Las actuales campañas electorales entrañan un serio peligro para la vida institucional del país por la descomposición social que han provocado la pobreza, la inseguridad y la impunidad rampante.



Ante esos factores, se corre el riesgo de que ya no sea suficiente el cambio de gobernantes para aminorar el resentimiento social, ni para recuperar la confianza de los atemorizados por la criminalidad, y de los desilusionados del sistema.



Por esas condiciones, son muchos los que desean el surgimiento de un líder carismático y lo suficientemente fuerte para imponer orden y transformar el sistema sociopolítico.



En tales circunstancias, es fácil el estallido social, o el advenimiento de un líder populista de izquierda o derecha, pero en ambos casos dictatorial. La tentación de los regímenes autoritarios llevó a Trump al poder, y ha fortalecido a los grupos neofascistas en varios países.



Rob Riemen en su breve libro: Para combatir esta era.

Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo, expone: “En esta sociedad, nihilista, susceptible a la demagogia y macerada en miedo y resentimiento, la política se convierte, en materia para los agitadores, cuya única motivación es la preservación y ampliación de su poder. Poder en el sentido más vulgar de la palabra”.



Riemen cita a Ter Braak, quien advierte: “Un nuevo movimiento político comienza a apoderarse de Europa, que no hace más que explotar el resentimiento y el odio, no está interesado en las soluciones, no tiene ideas propias ni programa real. Lo único que importa es seguir al líder”.



Desgraciadamente, hasta ahora, el interés de todos los partidos es conservar y ampliar su poder; y todos sólo proponen que sigamos a su líder y culpemos de todo a sus contrincantes.



En ese caldo de cultivo puede desarrollarse el autoritarismo y la pérdida de la libertad.