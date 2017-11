¡Tirar a Mancera...!, el juego

Finalmente, Miguel Ángel Mancera decidió participar en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Ciudadano, que tratan de integrar PAN, PRD y MC.

Sin embargo, la participación de Mancera estará condicionada a que el candidato del Frente Ciudadano sea electo mediante voto universal directo y secreto. Es decir, con la participación de la sociedad en general.

Pero la novedad no es la participación del aún jefe de Gobierno en la contienda presidencial. No, en realidad lo novedoso es que Mancera se ha convertido en el candidato a vencer; al que todos ponen obstáculos, al que muchos quieren en la lona, si no es que muerto políticamente.

Y es que todos los días aparecen nuevas caras y son más los políticos que apuestan por derribar a Miguel Ángel Mancera,de una potencial candidatura presidencial. ¿Por qué Mancera y no otro precandidato presidencial?

1.- Porque Mancera tiene muchas posibilidades de ganar la candidatura del Frente Ciudadano, si es que PAN, PRD y MC establecen reglas realmente claras y ponen los candados necesarios para evitar fraude y manipulación.

2.- Porque a la par que suben los bonos y la popularidad a favor de Mancera, crecen más los negativos de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, quien más bien parece empeñado en destruir su imagen y en acabar con los principios del partido que le ha dado todo.

3.- Y es que si sobrevive el Frente Ciudadano que impulsan PAN, PRD, MC, entonces la pelea natural por la candidatura presidencial será entre los dos punteros, Miguel Mancera y Ricardo Anaya.

Como queda claro, la disputa política entre Mancera y Anaya será a muerte y solo uno de ellos sobrevivirá para pasar a la carrera final; en donde los retos y los adversarios serán otros.

4.- Por todo lo anterior, el político y precandidato presidencial al que casi todos quieren destruir se llama Miguel,se apellida Mancera, trabaja como jefe de Gobierno de la capital del país y se podría convertir en todo un fenómeno presidencial para 2018. ¿Por qué?

5.- Porque Mancera tiene una “carta blanca” que pocos políticos y presidenciables tienen; su calidad de gobernante de la capital del país —el segundo gobierno en importancia luego de la Presidencia—, pero sin pertenecer de manera orgánica a ningún partido político, ni al mismo PRD, que aún lo respalda.

6.- Acaso el otro presidenciable sin militancias partidistas sea el titular de Hacienda, José Antonio Meade, quien también por esa cualidad de no tener militancia pudiera ser el ungido del PRI. Frente a un escenario como el anterior, en la boleta de 2018 podríamos ver a dos candidatos sin partido —representando a partidos políticos—, en abierta pelea contra por lo menos dos candidatos independientes que desertaron de sus respectivos partidos.

7.- Por otro lado, uno de los que se sumó recientemente a la guerra contra Mancera se llama Ricardo Anaya, quien movió a la ultraderecha panista para echar abajo el reconocimiento de organizaciones católicas vinculadas al Vaticano a Mancera, por el exitoso programa Médico en tu Casa.

8.- Más aún, detrás de la guerra de Anaya contra Mancera asoma lo que pudiera ser el fin de la alianza PAN–PRD en Ciudad de México. ¿Por qué?

Porque que el PAN de Anaya ordenó quitar el reconocimiento para Mancera, con el argumento de que se trata de un gobierno promotor del aborto. ¿El tema del aborto hará reventar la alianza PAN-PRD en la capital del país?

9.- Tampoco es nuevo que detrás de las protestas —supuestas o reales— de damnificados de los terremotos de septiembre pasado está la mano de Morena. La idea es desacreditar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por todos los medios posibles.

Pero no es todo. Esa misma mano provocó la desestabilización de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, que llegó al extremo de que Mancera pidiera de manera pública al dueño de Morena “poner orden” a sus legisladores en la Asamblea. Y si aún lo dudas, la mano de Morena es la misma que ha saboteado buena parte del gobierno de Mancera.

10.- Pero la historia tampoco termina ahí. Está claro que Mancera también es bombardeado desde las filas del PRI y del propio gobierno federal, con la intención de debilitarlo o, incluso, tirarlo.

Para nadie es nuevo que Mancera recuperó una buena dosis de confianza y credibilidad a partir de su activismo en la reconstrucción, luego de los sismos.

Curiosamente, cuando crecía el activismo de Mancera, se cerraron las puertas de presupuestos y financiamientos al extremo de que el jefe de gobierno debió exigir, en la plaza pública, agilizar la entrega de los fondos parta el desastre.

Y es que el PRI también apuesta por derribar Mancera de una potencial candidatura independiente de la alianza PAN, PRD Y MC.

¿Derrotarán a Mancera?

Al tiempo.