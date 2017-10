¡Gracias, señor ‘Bronco’!

La fiebre de los llamados “candidatos presidenciales independientes” no solo va en aumento, sino que está cerca del clímax.

Y es que la democracia mexicana es de tal virtuosismo que permite que cualquiera —¡y cualquiera es cualquiera!— pueda aspirar a una candidatura presidencial por la vía independiente.

Y por supuesto, hay presidenciables independientes a los que la sociedad en pleno debe agradecer —de rodillas, con los brazos extendidos al cielo y con un responso de gratitud—, la valentía de exhibir de cuerpo completo sus retratos en sepia.

Y la generosidad de esos políticos es tal que en su cotidiano nos regalan estampas brillantes de lo que son y lo que buscan ser como gobernantes del país. Y claro, nos ahorran el tiempo de buscar sus historias ocultas.

Y uno de ellos se llama Jaime Rodríguez Calderón, motejado como El Bronco, quien hizo historia en México el 7 de junio de 2015 al convertirse en el primer gobernador independiente de Nuevo León. El 4 de octubre asumió el cargo y desde el primer momento mostró de qué estaba hecho.

1.- La tarde del 7 de junio lo entrevistamos para Grupo Imagen y tres veces preguntamos si no usaría el cargo como trampolín para 2018. Las tres juró y perjuró que terminaría su mandato de gobernador. “¡No buscaré ser candidato presidencial!”, gritó al aire.

2.- El Bronco hizo del encarcelamiento del ex gobernador Rodrigo Medina el tema de su campaña. Hizo trampa para llevar a Medina a prisión —solo pocas horas—, pero nunca pudo armar un expediente serio. Incluso El Bronco ocultó nuevos contratos con la empresa automotriz motivo de la persecución.

3.- Durante un evento en vísperas de la Navidad pasada, el mandatario se dirigió a los niños presentes y les dijo que se dejaran de niñerías, ya que Santa Claus no existe. Confesó que los padres eran encargados de la ilusión. El Grinch fue apaleado en redes.

4.- En mayo pasado, el gobernador dijo no ser moralista, tampoco rezar a Dios todos los días y creer “únicamente en el matrimonio hombre-mujer”. De los matrimonios gay dijo: “son zonceras”.

5.- En febrero de 2017, Rodríguez Calderón aseguró que la epidemia de enfermos y las muertes de influenza eran “total responsabilidad” del IMSS, que su gobierno no hace nada mal.

6.- Luego de culpar al IMSS por la epidemia, El Bronco exoneró a su compadre Manuel de la O Cavazos, al que impuso en la Secretaría de Salud estatal. Tampoco dijo que en la misma dependencia, su primo hermano, Roberto Rodríguez, es encargado de Inspección Sanitaria y que seis sobrinos “tienen hueso” en la dependencia.

7.- En una entrevista le preguntaron a El Bronco sobre el apoyo de empresarios a su campaña. Respondió que su triunfo “se debió a Jesucristo y no al voto ciudadano”. ¿Y el Estado laico?

8.- Rodríguez Calderón generó un meme haciendo alusión a Game of Thrones. El ridículo autoproclamado King of the North se subió al tren del mame y se comparó con cierto personaje del norte en la serie de tv, el cual, por cierto, en la ficción fue derrotado.

9.- Apenas en agosto, el gobernador de Nuevo León pidió a los padres de familia “meter en cintura a sus hijos” para evitar la delincuencia, puesto que “no soy Supermán ni Santa Claus, pero puedo ser el Llanero Solitario”.

10.- A expensas de El Bronco, María Teresa Martínez Galván, madre de la esposa del gobernador, emplea recursos estatales para promover su aspiración a la alcaldía de Santa Catarina. El gobernador nada dice.

11.- Durante un “chacaleo” de prensa, El Bronco aseguró que ya no contestaría más preguntas del diario El Norte por publicar “noticias falsas”. Además, dijo estar analizando demandar penalmente a Televisa, Azteca y MILENIO.

12.- Durante su campaña criticó el uso de vuelos privados con fondos públicos. El Bronco viaja en un jet tipo Cessna VI, en vez de usar la clase económica, pero dice no vivir con lujos a expensas de los ciudadanos.

13.- Durante 2017 El Bronco ha dicho reiteradamente que no está en campaña rumbo a la presidencia, pero ya paga propaganda.

14.- Según el Observatorio Nacional Ciudadano, tanto Rodrigo Medina como Jaime Rodríguez ocultaron un total de 171 mil 229 delitos cometidos en la entidad entre 2010 y 2016

15.- El Bronco decidió eliminar la programación cultural de Opus 102 FM, la cual se llama ahora Radio Libertad y transmite música y programas con “más rating”, sobre “logros” de su gobierno.

16.- La más reciente de Jaime Rodríguez fue el uso de dos melones en una campaña en contra del cáncer de mama. La “perla” debió ser retirada de las redes sociales del gobierno estatal por los comentarios airados que desató.

De carne y hueso el brillante aspirante presidencial independiente. ¡Gracias, señor Bronco!

Al tiempo.