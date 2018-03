Droga en IPN, UAM y UACM

Resultaba ingenuo suponer que el mercado cautivo de drogas solo se localizaba en la UNAM.

Por eso, luego de ser el primer medio en documentar en video la venta de droga en la UNAM, el portal www.letraroja.com buscó en el sistema educativo de CdMx y descubrió que tanto en primarias, como secundarias, preparatorias y universidades se vende droga.

Existen primarias y secundarias en cuyo exterior las “tienditas de dulces” y “comida chatarra” son expendios de droga. Y no se diga en preparatorias, vocacionales y universidades, públicas y privadas.

En un primer momento, Letra Roja acudió a la UAM, la UACM y el IPN, en donde testificó la venta de droga.

La UAM cuenta con casi 50 mil alumnos, en cinco unidades, y la de mayor población es Xochimilco —localizada entre las delegaciones Coyoacán y Tlalpan—, donde ocurre lo mismo que la UNAM; los encargados de vigilar el campus son trabajadores con más armas que el poco o nulo respeto de la comunidad estudiantil.

Un informante (estudiante) lo explica así: “En teoría, la universidad tiene controlado el acceso de personas con credencial. Pero si no la tienes te da acceso solo con mostrar cualquier identificación y con anotarte en una libreta.

“Son frecuentes los casos en los que vecinos de colonias, como la CTM Culhuacán, ingresan a consumir y comprar drogas o, incluso, para robar las pertenencias de los alumnos”.

Agrega: “Dentro de la universidad el consumo de drogas y la venta de todo tipo de estupefacientes se da con normalidad; ni los vigilantes ni sus recorridos a pie son suficientes para erradicarlos.

“En su mayoría, los alumnos son quienes se encargan de traficar la droga. En la mayor parte de los casos se trata de jóvenes que estudian en la institución y viven en los alrededores; aunque ellos no se consideran narcomenudistas, sino distribuidores, ya que le compran a su dealer para revenderla dentro de la universidad”, explica.

“La droga que más se vende es la mariguana, pocos comercian con otro tipo de estupefacientes, pero a quien necesite cocaína, piedra, LSD o cualquier droga sintética te la llevan bajo pedido.

“El mayor punto de venta y consumo es el jardín Zapata. Dicho jardín es el equivalente a Las Islas de CU, donde te ofrecen ‘brownies mágicos’. Aquí la constante es ver a grupos esparcidos a lo largo de las áreas verdes fumándose un toque.

“La rectoría de la UAM-X ha tomado medidas para erradicar las drogas dentro del campus; la última en 2017, cuando infiltró a trabajadores para dar con los alumnos narcomenudistas y suspenderlos o darlos de baja, según su historial. También se aumentó la vigilancia en el jardín Zapata para evitar el consumo”.

Pero de nada sirvió. “Para seguir ‘quemando’ dentro de la UAM solo fue necesario moverse hacia otro jardín, conocido como El picnic, más cercano a la entrada que da con la Calzada del Hueso, una de las dos entradas que tiene la unidad de Xochimilco”.

En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa), del Instituto Politécnico Nacional, y en la UACM, plantel Centro Histórico, el consumo y venta de drogas tampoco es un secreto; aunque en estos espacios no se cuenta con un lugar específico para la compraventa de drogas, de acuerdo con los testimonios.

En Upiicsa —ubicada en la colonia Granjas, delegación Iztacalco—, María, estudiante de ingeniera industrial, señala que la venta de drogas en esta unidad se hace a través de grupos de Facebook entre los alumnos de la universidad.

“A mí me han dicho, si necesitas algo ve con tal ¿no? o así, no les da miedo aunque los cachen o algo porque yo veo que se están exponiendo en Facebook, básicamente”.

No hay puntos específicos para comprar drogas en el plantel. “Eso no, yo sabía que en CU había puntos específicos donde ibas a comprar y todos sabían, pero aquí no, de hecho está prohibido fumar aquí adentro cigarro y no te dejan estar con tu cigarro ni en los espacios verdes.

“Tú contactas a la persona y ya quedan de verse en algún lugar, normal, como si fueras a darle algo. Las drogas que más se comercian son mariguana, en bruto, o en panquecitos, cocaína y LCD.

“Te digo que son los mismos alumnos (los que venden), hasta yo tengo un conocido, compañero mío, que vendía”, o sea, no es que sea externo, todos los que yo he visto (vendiendo) son de aquí”.

En las unidades profesionales de Zacatenco y El Casco de Santo Tomás, las más grandes del IPN, la venta es abierta, sin freno.

A su vez, consumidores de la UACM negaron compraventa de drogas dentro de las instalaciones porque “no hay patio y en la calle es inseguro”. Sin embargo, “se las ingenian para vender y consumir”, relata la fuente.

¡Epidemia a los ojos de todos!

Al tiempo.