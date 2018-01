TLCAN segunda llamada

Las tensas negociaciones para definir el rumbo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) continúan en la ciudad de Quebec, donde se encuentran los negociadores de los tres países involucrados.

Se han puesto de acuerdo en el capítulo que tiene que ver con anticorrupción, que podemos decir es de los temas más tersos, esto genera un optimismo moderado. Los asuntos han sido clasificados en cuatro bloques: tradicionales, de oportunidad, sensibles y críticos. Y todo lo pactado son del primer y segundo bloque.

Las negociaciones se han vuelto tensas a cada tuit que el presidente Trump lanza sobre el del TLCAN, donde exclama que el tratado afecta sólo a la economía estadounidense, que EU lleva la peor parte, que es injusto y que los más beneficiados somos los mexicanos. Esto sin tomar en cuenta cuestiones migratorias y donde nos expuso como el país más peligroso y por ello es necesario limitar el acceso de personas.

Esta ronda de renegociaciones termina justo antes del primer discurso del estado de la Unión, -un informe de gobierno- donde Trump expondrá a legisladores de ambas cámaras los logros obtenidos en su administración. La zozobra se encuentra en la volatilidad de la que es conocido el presidente estadounidense y que pueda incluir en su discurso algo referente al TLCAN.

Los temas más espinosos son los referentes a reglas de origen de los automóviles, cláusula de terminación automática y mecanismos de resolución de controversias, estas aún no se han puesto sobre la mesa; sin embargo, se espera que por parte de EU busque una mejor negociación para beneficiar a los productores de autos estadounidenses y solicite que un 85% del auto sea con partes de empresas de su país, con lo que buscaría un beneficio mayor al 65% actual.

Pero no debemos sentirnos cómo los únicos a los que Trump ve con cierto desdén, las negociaciones de comercio que tiene con la Unión Europea marchan por el mismo camino, explicando que los productos europeos no pagan impuestos mientras que los productos estadounidenses no les permiten comercializar en Europa.

Lejos está de terminar esta negociación, ya que se habla que sería hasta el 2019 que podrían culminar, cuando Trump se encuentre a la mitad de su primer mandato y en México ya se encuentre otro gobierno.

La pregunta está en ¿quién será el que lo encabece? Y lo más importante ¿tendrá la capacidad para poder negociar con Trump y Trudeau para lograr un mejor acuerdo comercial? Eso lo podremos saber hasta el 1 de julio, por lo mientras nos queda esperar a que los acuerdos sean benéficos para la clase trabajadora.

Esto es la segunda llamada para conocer el desenlace de la obra llamada TLCAN, sólo falta conocer quiénes estarán a cargo del gobierno federal para la tercera llamada.