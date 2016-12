El recuento del 2016

A punto de terminar 2016 considero pertinente hacer un recuento de los eventos más sobresalientes del año y revisando las aportaciones de cada semana, podemos ver muchos cambios a nivel, local, regional y mundial. El escenario político en todas partes del mundo seguirá cambiando, aunque no sabemos todavía si será para bien, finalmente todo movimiento social y político obedecerá a procesos que tienen su principal fundamento en el crecimiento y madurez de una vida democrática en curso.

A nivel local, vivimos los poblanos una elección de gobernador en la que triunfó el candidato Antonio Gali, quien supo amalgamar las diferentes corrientes partidistas, aunado a que sistematizó a través de foros ciudadanos, las demandas de múltiples grupos de la sociedad civil organizada, que confiaron en su perfil plural e incluyente.

A nivel Latinoamérica, nos sorprendieron sin duda dos eventos; en Brasil la destitución de Dilma Rousseff por supuestos actos de corrupción, lo que dio paso al impeachment o destitución de la primera mujer presidenta del país sudamericano, así como el referéndum en Colombia en donde la mayoría de los ciudadanos votó por "no" dar amnistía a los miembros de las FARC en una consulta convocada por el presidente Santos, quien con esto trató de legitimar dicho acuerdo, lo que se lograría a la postre con un diálogo entre el gobierno y las principales fuerzas políticas de ese país, culminando con el recibimiento del premio Nobel de la Paz, por el primer mandatario colombiano.

En Estados Unidos, el 2016 quedará marcado en la historia de su país, siendo el año en que Donald Trump pudo vencer no sólo a los demócratas y a su mejor candidata Hillary Clinton, sino también a la clase política del partido republicano.

Al final la duda de una intervención del Presidente Ruso Vladimir Putin en las elecciones norteamericanas acompañará al nuevo Presidente estadounidense durante toda su gestión. La duda hoy es ¿quién gobernará EEUU?

En Europa se libraron difíciles situaciones como la crisis de gobierno que vivió España, donde el nombramiento del Jefe de Gobierno debido a los resultados electorales tan cerrados entre el PP y el PSOE llevaron a dos procesos electorales, en los cuales el PP se mantuvo como mayoría y la izquierda no pudo y no supo aprovechar esta posibilidad de conformar un gobierno progresista. En Inglaterra los ciudadanos votaron por salir de la Unión Europea a través de un referéndum denominado Brexit, lo que sin duda tendrá consecuencias, aún no medibles, en todo el continente.

Sin embargo; la muerte del comandante Fidel Castro que encabezó el gobierno cubano por 49 años y se mantuvo siempre coherente con su postura socialista, incluso cuando las crisis fueron más fuertes al término de la guerra fría, fue la noticia del año.

Tal vez el debate de las libertades y los derechos humanos en la isla siga siendo tema de controversia, pero sin duda el término del bloqueo económico permitirá en buena medida que los cubanos se demuestren a sí mismos y al mundo que son capaces de alcanzar el equilibrio necesario entre libertades e igualdad social tan anhelado por todos los países de América Latina.