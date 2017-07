El “G19” vs Trump

La semana pasada se llevó a cabo en Hamburgo, Alemania, la reunión del G20, donde los países más industrializados y emergentes del mundo, abordaron temas de interés global, como cambio climático, comercio internacional, terrorismo y migración.

Sería la primera cumbre oficial de Donald Trump -la reunión de la OTAN en Italia fue informal-, quien no dejó de causar polémica. La delegación de EEUU fue fuertemente criticada por dejar a Ivanka Trump, hija del presidente, al frente de la mesa, en los momentos en los que su padre no se encontraba.

Lo más significativo fueron los encuentros que tuvo el presidente estadounidense con algunos de sus pares, sobre todo con el presidente ruso, Vladimir Putin y el ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto; así como el papel que tuvo la anfitriona Ángela Merkel y el recientemente electo Emmanuel Macron, considerado un aliado destacado del bloque europeo.

El encuentro esperado era el que se daría por primera vez entre los presidentes de los países más poderosos del mundo, sobre todo después de la sospecha de intervención por parte de los rusos en las elecciones de Estados Unidos, que supuestamente fueron clave para la derrota de Hillary Clinton.

La reunión Trump-Peña se enfocó en los temas comerciales, donde EU se mantiene en el dicho de renegociar el TLCAN, pues a decir de Trump, su país es quien lleva la peor parte en ese acuerdo, y sigue empecinado en su discurso proteccionista, amenazando, que de no renegociar y obtener mayores beneficios simplemente cancelará su participación. Fue hasta al final de esta reunión, cuando surgió la pregunta de los reporteros a Trump, sobre la construcción del muro en la frontera con México y si nuestro país lo pagaría, a lo que respondió "absolutamente", dejando nuevamente en el aire este polémico tema, que pone en aprietos a la diplomacia mexicana.

Pero el tema central de la cumbre fue sin duda el cambio climático, un asunto de interés global, en el que los países del G20, a excepción de EU están dispuestos a participar. Merkel fue muy clara en sus declaraciones: "donde lamentablemente no hay consenso, hay que reflejar el disenso, no ocultarlo". La necedad de Trump y su defensa de la energía fósil está alejándolo de la comunidad internacional y poniendo a EU como un obstáculo para alcanzar los objetivos de la agenda internacional planteada en esta cumbre, sobre todo por ser, el cambio climático, un tema prioritario para Europa y para muchas organizaciones no gubernamentales estadounidenses, algo a lo que tendrá que enfrentarse el presidente norteamericano de regreso a su país.

Quien está por capitalizar y tomar el liderazgo en este tema, es Francia, que a través de su presidente Emmanuel Macron, organizará una cumbre sobre el cambio climático en París para refrendar el compromiso político y social de esta causa y aprovechar los reflectores para impulsar su agenda en Europa, al lado muy posiblemente de la recién electa Ángela Merkel.

La actitud del gobierno norteamericano está por consolidar el "G19" o lo que en México sería el TCT (Todos vs Trump).