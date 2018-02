Ecuador pone el ejemplo

Este fin de semana, en uno de los actos más democráticos, como lo es el referéndum, los ecuatorianos defirieron el rumbo que quieren darle en un futuro a su país en diferentes cuestiones, entre ellas la reelección, un tema por más polémico en América Latina.

La consulta popular constó de 7 preguntas que son diferentes entre sí: Sancionar a servidores públicos de por vida y pérdida de sus bienes por actos de corrupción; la reelección indefinida para cargos de elección popular; reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los nuevos miembros puedan evaluar el desempeño de las autoridades; que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; que se prohíba la minería metálica en áreas protegidas; que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos y por último incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera.

El presidente Lenín Moreno convocó desde el pasado mes de octubre a los ciudadanos para modificar la Constitución a través del "SI"; si bien es una consulta amplia y de temas variados, una de las principales razones es cerrarle el paso al ex presidente Correa, quien fue el que modificó las leyes para promulgar la reelección indefinida.

El número de ciudadanos contemplados a participar fue de más de 13 millones de personas y los datos preliminares arrojan que más del 74.8% participaron; todo indica que el SI ganó de manera contundente en todas las preguntas consultadas con el 69% de ventaja.

La ventaja es muy amplia a pesar de la campaña por el NO, principalmente del ex presidente Rafael Correa, quien después de esto luchará en los tribunales alegando que el referéndum no es legal.

El tema de las reelecciones en América Latina es uno de los rasgos más polémicos, sobre todo de regímenes como los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde los presidentes pueden optar por la reelección.

Con estos resultados en Ecuador, los representantes populares sólo podrán reelegirse una vez y con ello se impide el regreso de Correa a la presidencia de Ecuador.

Los ejercicios de democracia participativa, como el referéndum, cada día son más comunes entre las democracias modernas, como instrumentos válidos para conocer el sentir ciudadano y no sólo las encuestas que son muestras estadísticas.

En México estamos lejos todavía de ejercer acciones que favorezcan la participación ciudadana como el referéndum, la iniciativa ciudadana o la revocación de mandato. Esperemos pronto podamos participar más activamente, y no sólo cada 3 años en las urnas.

En estos temas sensibles a la joven democracia latinoamericana Ecuador pone el ejemplo, donde se debe acotar el presidencialismo caudillista y defender el patrimonio nacional.