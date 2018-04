Drogas, migración y Tlcan

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter en contra de México a través de sus típicos tuits en su cuenta personal. Esta vez para cuestionar el papel de nuestro país en el combate a las drogas y a nuestra política migratoria.



Los mensajes han sido claros, cuestionando el quehacer de la administración federal, Trump tuiteó: “México está haciendo muy poco, si no NADA para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con su «gallina de los huevos de oro», TLCAN. ¡NECESITAMOS UN MURO!”



Por si fuera poco amenazar con la cancelación del Tratado de Libre Comercio, también urgió a sus legisladores endurecer las políticas de migración y cancelar el DACA, acuerdo que protege temporalmente a jóvenes dreamers que llegaron a los EEUU siendo niños y que hoy podrían ser deportados a sus países de origen, sin importar que no tengan antecedentes criminales y se encuentren matriculados en universidades norteamericanas.



Incluso sugirió al senado de su país utilizar la “opción nuclear”, lo que significa que el líder de la mayoría en la Cámara Alta -en este caso, el republicano Mitch McConnell- puede convocar de manera discrecional, lo que cambia las reglas del Senado, al permitir la aprobación de leyes sólo por mayoría simple de 51 y no de 60 votos, sobre temas de interés nacional para los EU.



Por su parte, el gobierno federal respondió de la misma forma, con un tuit del canciller Luis Videgaray, que replicó en un lenguaje muy diplomático: “Todos los días México y Estados Unidos trabajan juntos en la migración en toda la región. Los hechos reflejan claramente esto. Un informe de noticias inexacto no debería servir para cuestionar esta fuerte cooperación. Mantener la dignidad y los derechos humanos no está reñido con el estado de derecho. Feliz Pascua”.



Es evidente que la relación diplomática entre Estados Unidos y México está fracturada y sensible, la cancelación de la visita oficial de Trump a México, los tuits donde se amenza la cancelación del tratado comercial más importante del mundo, el endurecimiento de las leyes migratorias, la expulsión de más de 800 mil jóvenes, entre otros temas como la delincuencia generada por la lucha contra el narcotráfico; mientras tanto, en México continuamos obligando a nuestros connacionales a abandonar sus pueblos de origen y migrar a EU por falta de oportunidades.



Tenemos que buscar alternativas, el proceso electoral no puede paralizar la acción de las instituciones encargadas de estos temas, que si bien son de coyuntura política, la inacción o la falta de definición por nuestra parte, sólo sirven al interés del gobierno de Trump de posicionar su agenda, la cual por lo visto tiene como principal objetivo la construcción del muro en la frontera con México. Trump quiere imponer su política antiinmigrante presionando al senado y bajo el pretexto de que México no hace su parte deteniendo la llegada de migrantes de centro y Sudamérica.