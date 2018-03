El 89 aniversario del PRI

Durante de este periodo intercampañas se celebró el aniversario 89 del Partido Revolucionario Institucional, lo festejaron con cientos de asistentes de todo el país, así como de gobernadores, secretarios de estado, ex dirigentes y por supuesto el invitado especial fue el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, el primer candidato en la historia del partido, que no surge de su militancia.

El evento marca el nacimiento del instituto político en 1929 bajo las siglas del PNR, mismo que evolucionó y se convirtió en el partido hegemónico que mantuvo el poder hasta el año 2000, cuando perdió la presidencia frente a Acción Nacional. Al haber terminado en tercer lugar en aquellas elecciones, algunos pronosticaban el final del PRI; sin embargo, mantuvo el poder local a través de sus gobernadores, quienes conformaron la CONAGO para ser un contrapeso al poder ejecutivo federal.

Sólo le tomó 12 años al PRI recomponer el rumbo y encontrar un candidato carismático y competitivo que le hiciera frente al partido en el poder y a una izquierda fortalecida. El PRI encontró la fórmula para retomar el poder, aprovechando el uso de los medios de comunicación, principalmente las televisoras.

El aniversario 89 del PRI llega en un momento histórico diferente. En solo un sexenio, las condiciones políticas del país son diferentes a las que existieron en 2012. Hoy los antiguos soportes del régimen como las televisoras han perdido credibilidad, por el avance y el uso cada vez más extendido, de las redes sociales y los partidos que hicieron posible las reformas estructurales, se han coaligado para disputar el poder presidencial al otrora partido hegemónico.

En su discurso frente a los militantes priístas, el candidato ciudadano Meade destacó lo innegable, los errores que han tenido como instituto político, dijo ante sus seguidores: "en el juicio histórico del PRI se aprecian grandes aciertos y también errores. Ahora sabemos dónde perdimos rumbo qué decisiones implicaron costos para el país y para el partido y cuáles, al dejarlas de tomar, pusieron en riesgo la estabilidad y el crecimiento. Porque conocemos y reconocemos decisiones equivocadas, estamos decididos a impedir que el país vuelva a tropezar" esto en clara referencia a sus militantes, que han sido detenidos por mal uso de recursos públicos.

La tarea luce difícil, precisamente los errores que menciona Meade no serán perdonados por los electores. Lo dijo en su momento Luis Donaldo Colosio, "el gobierno actúa y el partido resiente". Aunque aún no hay nada escrito en términos electorales, el PRI actual se enfrenta a la elección más difícil en sus 89 años de historia. Ya en 2000 sus detractores lo dieron por muerto y sin embargo logró recuperarse. Vamos a ver si esta elección, los mexicanos están dispuestos a darle una segunda oportunidad. Al final el PRI perdiendo gana, si su clase política aprende la lección y recupera a esa institución política que sin duda y a pesar de los pesares, ha sido un referente en la vida política de México. No todos los días se cumplen 89 años.