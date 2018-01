Me niego a vivir con mis hijos

“La generación que empezó en el sótano de casa de sus padres podría terminar en el garage de sus hijos”, me dijo Dave Goodsell, director ejecutivo del Centro de Investigación en Construcción de Portafolios Duraderos de Natixis IM.

Se refiere a los millennials, y la imagen me causó pánico porque soy parte de las dos billones de personas en esta generación. No sé el resto, pero yo haré lo posible por no vivir en la casa de mis hijos.

“Hemos escuchado hablar sobre los millennials por un largo tiempo, pero la imagen o el estereotipo que se tiene de ellos no ha crecido a la par. Los miembros más grandes de esta generación tienen 37 años, una carrera, una familia y grandes responsabilidades financieras”, me dijo Dave, y en este grupo, los más viejos de la generación, se enfoca el estudio Rompiendo con el mito millennial de Natixis. Resulta que somos inversionistas con objetivos claros, conscientes del riesgo y con el retiro en la mente. Los encuestados mexicanos dicen ahorrar en promedio 9.4 por ciento de su ingreso anual para la vejez, algo que normalmente no se dice de quienes nacimos entre 1980 y 2000.

Pero la vida está llena de ironías. Muchos iniciábamos nuestra carrera profesional cuando llegó la crisis financiera de 2008 y por eso somos inversionistas conservadores, pero también hemos vivido buenos tiempo y pedimos grandes rendimientos. Los mexicanos encuestados esperan retornos de 10.3 por ciento, similar a lo que piden los colombianos o los chilenos, pero mucho más del 6.5 por ciento que esperan los franceses o del 8.6 que piden en Estados Unidos. Nuestras inversiones pasivas y conservadoras no nos llevarán a un retiro de experiencias agradables, sino a vivir con los hijos. Ya 51 por ciento de los encuestados a escala global lo acepta.

Yo aún tengo esperanza. Tenemos unos 30 años para el retiro y podemos aprender y mejorar. Los encuestados dicen que confían en los asesores financieros para establecer una estrategia, “incluso más que en sus celulares, las redes sociales o el consejo digital”, me dijo Dave. Esta es buena noticia, asegura el trabajo de los asesores, y una guía correcta junto con más y mejor educación financiera podría ayudarnos a descifrar la independencia financiera hoy, con todo y los gastos de la hipoteca, el pediatra, el crédito automotriz y las clases de karate.

Twitter: @vivircomoreina