Por favor… sigan mejorando mi Afore

Más ahorro es la única forma de incrementar la pensión que recibiremos con las Afores. Ese fue el consenso de Agustín Carstens y todos los participantes en la Convención Nacional de Afores el lunes pasado.

Subir 6.5 por ciento de aportación obligatoria es una iniciativa política y socialmente impopular. Entonces, los reguladores y las Afores incentivan el ahorro voluntario, bajan comisiones y amplían el régimen de inversión. Todo ayudará. La más nueva iniciativa es migrar de las Siefores a fondos ciclo de vida, me contó Mariano Ugarte, director general de Afore Principal.

Una desventaja hoy es que al cambiar de edad y Siefore hay vehículos que no pueden liquidarse y pasarse a la siguiente Siefore, como las CKD, inversiones a muy largo plazo. Otra es que “el perfil del cliente se apega perfecto al portafolio de la Siefore durante un corto periodo de tiempo que está su dinero ahí”, me dijo Mariano.

Estos fondos resuelven las dos desventajas. El portafolio está en constante movimiento para ir a la par del perfil y al ser uno solo no hay necesidad de liquidar inversiones.

¿Por qué no se propuso antes? Según el directivo, esto llega con la madurez del sistema. Hoy, con 59 millones de cuentas con tres billones de pesos, equivalente a 15 por ciento del producto interno bruto, es el momento. El cambio se puede aprobar en esta administración, la siguiente haría la transición y solicitaría al Congreso ajustes en los regímenes de inversión.

No todos los posibles candidatos tienen a las Afores como prioridad. AMLO ha dicho que no le gustan, ¿entonces qué pasa? “Un cambio como este beneficia a los trabajadores con Afore. Debe ser prioridad de cualquier gobierno, pues si no se termina el proceso, se perjudica a los trabajadores”, me dijo Mariano.

Ojalá… porque necesitamos la transición a estos fondos, ahorrar más y seguir con las reformas para tener mejores pensiones.

