Logra todo lo que quieres en 2017

Mi sobrina Elena nació hace casi un mes. Su llegada me hizo pensar en planes y metas. Elena no vive en la misma ciudad que yo y quiero verla una vez al año, por lo que tengo un objetivo de ahorro nuevo: un viaje.

A inicios de año todos establecemos propósitos, algunos tan obvios y ambiguos que cualquiera los tiene en su lista. (Hacer ejercicio). Lo mismo pasa con este nuevo objetivo que me plantee: un viaje.

"Sobre estos anhelos, el problema es que no sabemos cómo hacerlos realidad", me dijo Daniel Urías, coordinador de finanzas personales de Seguros Monterrey New York Life. Pocos propósitos los ligamos a una estrategia financiera para conseguirlos.

Aquí cómo voy a conseguir el viaje...

1. Revisaré mi presupuesto familiar y personal: Cómo están mis gastos e ingresos fijos y los variables. Esto implica un registro de gastos que hago durante 15 días para ver cómo cambiaron gastos como el supermercado o el transporte familiar. Es un presupuesto muy detallado que incluirá hasta los regalos para Elena, familiar que no tenía en 2016.

2. No adquiriré deudas innecesarias. Ya la semana pasada escribí sobre 2017 como el año del ahorro, así que estableceré un plan de pago de deudas y controlaré las nuevas que firme para poderlas pagar siempre el día de pago.

3. Mi objetivo ya tiene nombre, pero debo establecer la cantidad para pagarlo. ¿Cuánto me costará el viaje? Ese monto lo dividiré en los meses que tengo para pagarlo y lo sumaré al primer rubro en mi presupuesto mensual (ahorro). Primero, me pago a mí misma juntando para este viaje, y luego van mis gastos. Urías recomienda automatizar el ahorro (yo también) para que en cuanto llegue a tu cuenta de banco el ingreso se vaya a la inversión.

A este proceso Urías le llama "iniciar el año con certidumbre" y en medio de la incertidumbre mundial, la tranquilidad de tener un orden financiero balancea el estrés. "No podemos controlar lo que pasa en la economía de México o el mundo, pero sí nuestros ingresos y egresos", añadió Urías.

La meta puede ser un viaje, el pago de deudas, el auto o la boda, la cosa no es solo saber qué queremos sino también cómo vamos a lograrlo. ¡Feliz 2017 a todos! Les deseo unas finanzas sanas.

Twitter: @vivircomoreina